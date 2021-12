AMLO revira a Monreal y MC por detención de del Río: Cuitláhuac García es “incapaz” de una injusticia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al afirmar que es un mandatario “honesto”, “integro” e “incapaz” de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie y pidió no escudarse en un partido o en el fuero político para señalar que existe una campaña de linchamiento político.

Por ello, dijo que el caso de la detención del asesor del senador Ricardo Monreal y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, por su probable participación en la autoría intelectual del asesinato del alcalde electo de Cazones, René Tovar en junio pasado, deberá ser resuelto por las autoridades ministeriales.

“Hay que ver los antecedentes y las autoridades deben investigar y castigar, cero impunidad, y tampoco fabricar delitos a nadie y no escudarnos que porque somos de un partido y ya por eso no nos pueden hacer nada o tenemos fuero si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo o que hay linchamiento político, la verdad nos hará libres”, advirtió.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal sostuvo que el gobernador de Veracruz postulado por Morena, Cuitláhuac García, “es muy bueno”.

“Claro que para las mafias que hay (en Veracruz) pues no les resulta bueno, pero ahí están los resultados. ¿Cómo estaba la violencia en Veracruz?”, cuestionó.

Luego, condenó las críticas realizadas por dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), y del senador de Morena y presidente del Senado, Ricardo Monreal en contra del mandatario veracruzano por el caso de la detención del secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen.

“Pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz y deben de tener pruebas si no, no se puede acusar a nadie”, dijo y agregó:

“Si esas pruebas no son contundentes y no son válidas se tiene que saber y desechar, y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera ningún delito”, advirtió.

Además, consideró necesario tener en cuenta los antecedentes del asesinato del candidato a alcalde de Cazones postulado por MC, René Tovar, quien fue ejecutado 36 horas antes de los comicios del pasado domingo 6 de junio.

“Es muy importante contextualizar, no hay texto sin contexto: Dos días antes de la elección municipal asesinaron al candidato en Cazones y en la sustitución no entró como correspondía el suplente sino otra persona, el caso es que al final acusaron al suplente de algún delito o al que ganó la elección lo acusaron es un asunto complicado”, comentó.

Luego, el presidente López Obrador expresó: “Pero imagínense, si llegaron a asesinar al candidato y un comando, pues no es nada más un asunto menor, hay que ver los antecedentes y las autoridades deben investigar, castigar y cero impunidades”, subrayó.