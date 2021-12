México ya no está en emergencia diplomática internacional para adquirir vacunas: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón reiteró hoy, que ya no está la “emergencia diplomática internacional” respecto a las vacunas contra el covid-19, para deslindar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la política de adquisición de vacunas para el año entrante.

Las declaraciones de Ebrard se dan días después de confirmarse que la Secretaría de Salud no renovará los contratos para comprar vacunas contra el covid-19 en 2022, en pleno debate sobre la necesidad de inyectar dosis de refuerzo a toda la población ante la propagación de la variante Ómicron del virus.

“Ahora la Secretaría de Salud para ya el año 2022… Me preguntaban ayer en una entrevista: ‘¿Ya no va a haber vacunas?? No, sí, nada más que ya estamos en otra circunstancia, no es la emergencia diplomática internacional como estuvimos el año que termina, ya estamos en otra circunstancia”, planteó Ebrard hoy durante un evento que protagonizó en la Cancillería.