"Mensaje" de Santa Claus alerta por la violencia directa contra niñas y adolescentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera de Navidad, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) divulgó el “mensaje” de Santa Claus, en el que manifestó su preocupación por la situación en que se encuentra de niñas, niños y adolescentes, que suman 38.5 millones de personas en el país.

De acuerdo al mensaje, entre los los temas de mayor alerta está la violencia directa en contra de niñas y adolescentes, y de manera particular, la “violencia de la desigualdad que hace de ellas las más pobres, las que tienen menores oportunidades de educación e ingresos cuando crezcan, las que más se hacen cargo de los cuidados de sus familias”.

En su carta dirigida a autoridades del Estado mexicano, Santa Claus lamentó que este sector de la población esté en riego permanente de ser desaparecidas, mientras “las autoridades no están haciendo bien su trabajo para encontrarlas”, pese a que ya existe el Protocolo Adicional de Búsqueda para Niñas, Niños y Adolescentes.

Entre los datos oficiales que generan alarma, resaltó el registro de 80 mil 299 personas de cero a 17 años reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas; el incremento de 2.3 % y de 1.9 de la pobreza y la pobreza extrema, respectivamente, en la población infantil y adolescente entre 2018 y2020; la detención de 48 mil 707 menores migrantes, lo que representa un incrementa de 402.5% respecto al año pasado.

En su misiva, Santa Claus se pronunció en contra de la militarización en México, “porque nunca ha dejado nada bueno, en ningún país”.

Al recordar que “los solados no son policías, ni cuidadores de los territorios, ni brigadistas vacunadores”, Santa Claus alertó que “seguir poniéndolos en las calles de México solo va a empeorar la situación” de violencia.

Sobre el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), resaltó que para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia requiere de “todo el respaldo político y presupuestal” y no desaparecer ni que se le reduzca su capacidad de actuación.

Recordó que las autoridades de los tres niveles de gobierno, les corresponde garantizar los derechos de la infancia en México y que a él le corresponde mantener la ilusión.

“A mí me toca cumplir con algunos de los sueños de niñas y niños, pero a ustedes en las instituciones del Estado les toca hacer realidad el sueño de una educación incluyente, el sueño de no pasar hambre ni comer chatarra; el sueño de tener garantizado su derecho a la salud; el sueño de no temer que la violencia toque sus puertas; el sueño de que alguna vez les pregunten sobre qué piensan y sueñan, el sueño de que cuente su opinión.

“Yo hago mi parte llevándoles juguetes, pero lo que más necesitan para ser felices es vivir en un país donde se garanticen todos sus derechos”, concluyó Santa Claus.