Senadora Marybel Villegas acusa "imposición" de Morena para gobierno de Q. Roo

CANCÚN, Q. Roo., (apro).- La senadora Marybel Villegas hizo pública su inconformidad con la nominación de la alcaldesa María Elena Lezama Espinosa como candidata de Morena a la gubernatura, y deslizó la posibilidad de abandonar el partido llevándose a sus seguidores.

En su cuenta de Facebook, la legisladora, quien disputó la candidatura, expresó: “las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre: NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR”.

Dijo que su lucha es por “un cambio verdadero en Quintana Roo” para salir de la crisis de inseguridad en que viven sus habitantes y para poner un alto a “las ambiciones personales que siguen manipulando el destino de las y los quintanarroenses”.

Y agradeció las muestras de apoyo y el “respaldo absoluto” de quienes la seguirán “en cualquiera de las decisiones que asuma de cara al proceso electoral 2022”.

Por último, advirtió que Morena decidió la candidatura, pero el pueblo decidirá el 5 de junio.

Por su parte, Lezama Espinosa apeló a la unidad de los morenistas.

“Lo que he dicho siempre: para hacer cualquier proyecto, para poder gobernar, llevar una empresa o una familia, hay que tender puentes hacer consensos y hay que apelar siempre a la unidad”, comentó.

“Yo creo que la unidad y la unión siempre harán la fuerza”, agregó, y dijo que por ello ya llamó a Marybel Villegas y a todos los que participaron en la contienda interna, “ya hice una primera llamada y espero tener respuesta”.

Los otros competidores fueron José Luis Pech Várguez, quien quedó en segunda posición de las encuestas, la exalcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, y el exdiputado federal Luis Alegre.

El pasado 21 de diciembre, el exgobernador Mario Villanueva Madrid se pronunció en contra de que la candidatura recayera en Mara Lezama, excomunicadora que ahora está repitiendo como alcaldesa de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.

En sus redes sociales, el exmandatario, quien está terminando su condena en prisión domiciliaria, en Chetumal, escribió que la decisión más saludable para Quintana roo, en caso que la designación recayera en un hombre, sería Rafael Marín.

“Los morenos y simpatizantes están hablando desde diversos foros y desde todos los municipios, manifestándose en favor de él, pues lo ven como la persona más capaz de conjuntar esfuerzos y promover la unidad entre todas las agrupaciones de morenos en el estado, y de generar confianza para el desarrollo en Quintana Roo”, opinó.

Añadió que, si Marín no fuera el designado, “de acuerdo con las encuestas sería el senador José Luis pech, hombre de amplia experiencia, trayectoria política y administrativa, un quintanarroense del sur y sin duda un elemento de peso en Morena”.

Dijo que, si la designación se inclinara por mujer, Marybel Villegas “es indudable que sería la carta más fuerte de Morena, mujer aguerrida y capaz, con herramientas políticas que ha ido puliendo en los últimos años”.

Aclaró que dejaba para el final su punto de vista respecto de Mara Lezama, y advirtió:

“Representa un gran riesgo para Quintana Roo; las dudas por las acusaciones de dominio público respecto al acelerado y hasta hoy inexplicable crecimiento de su fortuna y al parecer nada recomendables vínculos, así como su evidente tendencia para instalar de facto al Verde Ecologista en el gobierno, representa una visión no confiable que inquieta”.