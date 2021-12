Monreal: Me voy a mantener en Morena y no callaremos abusos en el partido

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que no renunciará a Morena, luego de las críticas recibidas por defender a José Manuel del Río Virgen, quien presuntamente tuvo una participación intelectual en el homicidio de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera.

En un mensaje dado en redes sociales señaló:

“Me voy a mantener en Morena, porque creo en el movimiento. Y cuando surgimos, surgimos para defender a los excluidos, a los humillados, a los más pobres, esa fue nuestra principal bandera, aparte del combate a la corrupción, del combate al autoritarismo, del combate a las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza”.

Ayer, señaló, “por cierto, que fui a Veracruz, ¿cómo no luchar? Hay una señora que está detenida desde hace varios meses sólo por haberle mentado la madre a unos policías. ¿No creen que es justo que nosotros en Morena luchemos por su libertad? Y como ese asunto hay otros, ahí y en otros estados”.

“No podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, por los humillados, por los inocentes, por la gente que más nos necesita. No abandonemos nuestra esencia”, agregó.

Monreal dijo que “por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callar”.

En Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos frente a ello. Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia, dijo.

Señaló que “hoy hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justa, legítima, y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida… He estado con él en las buenas y en las malas; han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado”.