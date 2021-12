AMLO desestima denuncia penal contra consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Que sea la gente la que decida, que sea el pueblo, que ya se terminen las denuncias y este tipo de acusaciones y que ya se organice la consulta de revocación de mandato”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario fijó su postura sobre la denuncia penal que interpuso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato.

Así como el rechazo de los miembros del Consejo general del INE, a “toda forma de intimidación y vulneración”.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal consideró que esta polémica debe ser resuelta por el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se manifestó en contra de penalizar la actitud de los consejeros del INE porque esto puede ser utilizado como excusa para seguir demorando el proceso y no cumplir con su responsabilidad.

“Yo creo que (los consejeros del INE) cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, indicó.

Recordó que la SCJN ya emitió una resolución para que el INE continue el proceso de revocación de mandato y pidió que se cumpla con el fallo porque lo establece la Constitución “que es la ley de leyes y lo demás pues no lo considero conveniente”, señaló.

“Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad”, señaló el mandatario en referencia a la denuncia penal interpuesta por el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez

Luego, comentó que, en su carácter de presidente de México, desea que se realice el 10 de abril, la revocación de mandato y convocó a la sociedad para que participe para reafirmar el criterio de que el pueblo es el soberano.

“Se reafirma también el principio de la democracia participativa para que sea el pueblo el que tenga las riendas del gobierno. Es importantísimo el precedente, que la gente vaya y hay algo que los conservadores y fifís no les gusta porque los conozco bien, ‘te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao’, no les gusta que el pueblo mande porque ellos se sentían dueños de México”, expresó el mandatario.

“¿Cómo el pueblo va a ser el protagonista principal de la historia? si los de la cúpula eran los que decidían con los intelectuales alcahuetes, paleros, que justificaban todo o se quedaban callados esperando que les dieran órdenes para apoyar o para atacar a adversarios”, señaló.

También, mencionó que, a pesar de los obstáculos y la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas para que se realice la consulta de revocación de mandato.

“Agradezco mucho porque se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas y las que no sean auténticas desecharlas”, y agregó:

“Esto significa que la gente quiere participar en esta consulta, pero no solo en esta consulta, la gente quiere que se le tome en cuenta siempre y para no equivocarnos lo mejor es preguntar y no ser arrogantes porque la politiquería tiene qué ver con darle a espalda al pueblo, con pensar que en política el pueblo no existe”, indicó.