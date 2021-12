AMLO evalúa llevar a la mañanera a aspirantes a dirigir el sindicato de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno garantizará la libertad para que los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), elijan de manera transparente y secreta a su nuevo dirigente sindical.

Incluso, anunció que invitará a los 22 aspirantes a dirigir el sindicato petrolero a la conferencia mañanera para que presenten su propuesta y los trabajadores los conozcan.

En la conferencia mañanera el mandatario dijo que “está en las manos de los trabajadores”, mantener el mismo sistema o cambiar.

“Y nada de excusas, de que ‘es que me amenazaron’, nada de que ‘es que ya me llegó un volante donde dicen que si no voto por fulano o por mengano que me atenga a las consecuencias’ porque todo eso hay, amenazas, intimidaciones, pero vamos a cuidar nosotros el proceso para garantizar la libertad”, dijo.