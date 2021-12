¿Cómo no voy a invitar a Slim? Él no anda promoviendo la oposición contra nosotros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el desayuno privado que sostuvo en Palacio Nacional con Carlos Slim, argumentando que “es un empresario importante”, que “no anda promoviendo la oposición” contra el gobierno, se dedica a los negocios de sus empresas y pagó 28 mil millones de pesos por concepto de impuestos tras la venta de una filial de la compañía América Móvil en Estados Unidos.

Aunque dijo que es obligación y responsabilidad del empresario pagar impuestos y que el buen trato de su gobierno “no es una concesión gratuita”, se trata de una cantidad considerable y puso como ejemplo los 42 mil millones de pesos que el gobierno federal ha destinado para la compra de vacunas contra el Covid-19.

“Mis respetos para la actitud de Carlos Slim y de otros empresarios, muchos otros que se han portado muy bien, hay veces que se molestan con nosotros, más los aspiracionistas los que se dan ínfulas de superioridad porque ya cualquiera se siente fifí y no, hay niveles”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario afirmó que a la crítica de sus opositores le ha faltado inteligencia y carece de fundamentos porque simplemente, no argumentan y puso como ejemplo el caso del desayuno privado que sostuvo ayer con el empresario Carlos Slim en Palacio Nacional.

“Es un comedor que se usa desde hace tiempo y dijimos vamos a desayunar aquí y se fijan en la vajilla, ojalá fuera de la época de Maximiliano, pero no, saquearon muchas cosas que había aquí”, dijo

Y agregó:

“¿Cómo no voy a invitar a Carlos Slim? Es un empresario importante, él no anda promoviendo la oposición contra nosotros, anda en sus empresas y nos paga 28 mil millones de pesos, es su obligación, no es una concesión gratuita, es su responsabilidad, pero es una cantidad considerable de una filial que vende en estados unidos y decide pagar sus impuestos aquí”, destacó.