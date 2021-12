Opositores apostaban a que no íbamos a salir de la crisis y que la pandemia se agravaría: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus simpatizantes por el apoyo, respaldo y confianza en este año que concluye, y consideró que su gobierno enfrentó tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus.

Dijo que el respaldo y aceptación ciudadana que tiene, se debe a la fórmula aplicada en su administración que, dijo, es muy sencilla y resumió como: cero corrupciones, austeridad republicana y atender primero a los más necesitados, “por el bien de todos primero los pobres”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que “afortunadamente”, el país se recupera de la crisis social y económica provocada por la pandemia.

“Se está recuperando nuestra economía y los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza, ya no es lo mismo de antes”, dijo y arremetió contra sus opositores.

“Claro que hay inconformidad y oposición, es consustancial a la democracia, no podemos contar con el apoyo de todos, tiene que haber contrapesos, pero vamos saliendo adelante”, indicó.

Luego, consideró que pese a la situación que se vive en el país, la sociedad “está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios, ni rencores”, aseguró.