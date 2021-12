"Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable", dice Ravelo sobre Alfaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El periodista Ricardo Ravelo manifestó que si atentan contra su vida, el responsable será el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

En su cuenta de Twitter, Ravelo manifestó: “Hago responsable a Enrique Alfaro de lo que me pueda suceder a mi y familiares ante la intimidación de la que fui objeto".

En días pasados, Ravelo publicó columnas de opinión en las que señala presuntas relaciones entre el mandatario del partido Movimiento Ciudadano (MC) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En respuesta, Alfaro aseguró que presentaría una demanda en contra del periodista por “presunto daño moral”.

Pero hasta el momento no se tiene noticia al respecto. “La estoy esperando. Me urge y que no amague. Va o no va?”, comentó Ravelo en Twitter.

En otros mensajes, el periodista expuso que corre riesgo por lo publicado en contra del gobernador Enrique Alfaro.

“Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia”, anotó.

“Hay instancias internacionales libres de mafias. De ser necesario, acudiré a los más altos tribunales del mundo. Y hago responsable a @EnriqueAlfaroR de lo que me pueda suceder a mi y familiares ante la intimidación de la que fui objeto esta mañana al amenazarme con una demanda”, manifestó Ravelo.