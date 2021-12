AMLO al INE: Sean imparciales, no tomen partido, por mucha fobia que tengan hacia el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo año va a presentar una reforma al sistema electoral y recomendó a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), respetar al pueblo, ser verdaderos jueces, asumir una actitud imparcial y no tomar partido “por mucha fobia” que tengan hacia un partido político y al titular del Ejecutivo federal.

En la conferencia mañanera, fue cuestionado sobre el proceso electoral que se va a realizar el próximo año en seis entidades del país (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), y cuál era su mensaje para los miembros del órgano electoral.

Al respecto, el mandatario dijo: “Vamos a llevar a cabo la reforma electoral y les recomiendo que respeten al pueblo y no piensen nada más en el aparato, en la esfera de la llamada sociedad política, sino que piensen en el ciudadano que es el actor principal, rico o pobre”, dijo.

Y siguió:

“Que sean verdaderos jueces, que manden a sus oficinas, a sus casas, a los que llegan a sonsacar, a hacerles propuestas indecorosas para que se beneficie a un candidato en contra de otro, que tengan ellos criterio suficiente, vocación democrática y que no se dejen influenciar”, indicó.

Luego, consideró que antes los consejeros del INE acataban lo que ordenaba el presidente de la República, dijo que ahora no le ha pedido a ningún miembro del órgano electoral que actúe en un sentido y remató: “Que tengan la arrogancia de sentirse libres”.

“Sean imparciales, que no tomen partido con nadie, por mucha fobia que tengan hacia los partidos, hacia el presidente. Que actúen con rectitud, todo eso lo pueden hacer no son cosas inalcanzables, son sencillas y no va a haber ningún problema”, advirtió.