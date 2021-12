AMLO celebra que no se ratifique denuncia contra el INE; reprocha crítica de Creel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna haya anunciado que no va a ratificar la denuncia penal que interpuso en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato.

En la conferencia mañanera, el mandatario desestimó el caso y recordó que nadie dijo nada cuando lo desaforaron durante el gobierno del expresidente Vicente Fox en 2004.Y exhibió en pantalla un tuit del panista Santiago Creel donde critica la denuncia contra el INE, para luego recordarle que se quedó callado durante el proceso de desafuero al que lo sometieron cuando era jefe de gobierno de la CDMX.

“Estaba leyendo al licenciado (Santiago) Creel pero no es el licenciado (Santiago) Creel, son las barras de abogados y todo ese grupo, toda esa esfera de conservadores, pero cuando a mí me juzgaron ninguno de esos dijo nada y (Santiago) Creel era secretario de Gobernación y se metieron.

“Ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron, ni modo que (Santiago) Creel que era secretario de Gobernación no se enteró cuando Vicente Fox mandó llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela para darle instrucciones de que me desaforaran”, indicó AMLO.

También, arremetió en contra los integrantes de la barra y el colegio de abogados que están criticando la denuncia contra los consejeros del INE.

“Lo mismo si me dices el colegio y la barra de abogados, lo digo con todo respeto incluso no creo que todos sean iguales, pero como corporaciones estaban completamente sometidas al régimen y esto no es que me lo platicaron o lo supe, esto me lo hicieron a mí, y hay pruebas”, señaló.

Por ello, calificó como positivo el hecho de que el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna haya aceptado retirar la denuncia que interpuso contra los miembros del INE.