El caso de "El Omega" lo está atrayendo la Federación, dice la gobernadora de BC

MEXICALI (apro).- "No vamos a alarmar a la población y sobre este tema ya lo está atrayendo la Federación", dijo la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando se refirió a la detención de uno de los lideres del Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia de los miércoles Ávila Olmeda aclaró que no ha recibido amenazas del crimen organizado y no incrementará su seguridad.

"No he recibido amenazas. No vamos a alarmar a la sociedad sobre este tema. La seguridad que tengo es la adecuada y no hay necesidad de incrementarla", dijo.

El pasado lunes agentes municipales a cargo del director Pedro Ariel Mendívil detuvieron a un grupo de personas armadas que hacía disparos al aire. Entre los detenidos y quien ya cuenta con procesos judiciales previos está Eduardo Felipe Barajas, alias "El Omega", lugarteniente de “El Mayo” Zambada y "El Ruso".

Este miércoles vence el plazo para determinar si se le vincula a proceso a Eduardo Felipe Barajas, alías "El Omega". De los otros tres detenidos, una es menor de edad y sería remitida al Consejo Tutelar, mientras que las otras dos personas aún no se define su situación pues no contaban con procesos judiciales previos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se refirió también al nuevo fiscal y reveló que en la terna que enviará al Congreso local en los próximos días incluirá a Iván Carpio. Este fue su propuesta inicial para ocupar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, atendiendo la estrategia nacional que fijó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de seguridad estatales serán ocupadas por militares. Así, el nuevo secretario en el estado será el general del Estado Mayor, Gilberto Landeros Briseño.

Por otra parte, la gobernadora descartó por ahora que se establezca el mando único.

"Nunca hay que descartar nada, por el momento no está considerado, sin embargo es una posibilidad que se ha dado en otras entidades. Aquí no se considera a corto y mediano plazo".