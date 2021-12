Tunden en redes a Calderón tras quejarse de que no ha recibido el certificado de la vacuna anticovid

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Por quejarse de no poder obtener el certificado de vacunación contra covid-19, pese a haber enviado “los documentos que piden, una y otra vez”, el expresidente Felipe Calderón fue objeto de la burla de los usuarios de redes sociales, pues para realizar este trámite sólo necesita su Clave Única de Registro de Población (CURP).

El exmandatario panista respondió a una pregunta hecha por un periodista en Twitter: “¿Quién ha intentado descargar su certificado de vacunación anti covid-19 y no lo ha conseguido? Y Calderón contestó:

“Yo también he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envié los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona este sistema”, escribió en su cuenta personal.

De inmediato, una usuaria le pidió que dejara de mentir. Otra le escribió que “en las cantinas no piden certificado de vacunación”. Uno más compartió una caricatura donde está Calderón en el podio pidiendo el apoyo para recuperar la presidencia en 2024 y alguien le dice que esa es una reunión de Alcohólicos Anónimos (AA).

Deja de mentir. Qlero. — Junia (@Miriam_Junne) December 3, 2021

Uno más compartió un meme de una ampolleta de “AstraZeineken” y redactó que para esas vacunas no dan certificado.

Para éstas VACUNAS, no dan certificado, no seas atarragado ?uD83EuDD2AuD83DuDE1CuD83EuDD2AuD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/ZwUzQJJKlO — Richard Hrdz Sectario Comunista #RedAMLOuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@HrdzRichard) December 1, 2021

Otra usuaria que también lo calificó de mentiroso, le señaló que como se vacunó en México no le piden documentos e incluso puede mandar un mensaje de WhatsApp del certificado, ingresa su CURP y le llega el mensaje de descarga.

Luego señaló que es tan mentiroso que viajó después de ponerse la segunda dosis de la vacuna Pfizer, el 19 de julio de 2021, en el Campo Marte de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En mayo se colocó la primera dosis.

Finalmente pude ponerme la 2a dosis de Pfizer. Reitero mis serias preocupaciones y discrepancias sobre el manejo de la pandemia y la pérdida evitable de vidas humanas que dicho manejo ha causado. Dicho eso, agradezco el trato atento y expedito del personal en el Campo Marte. pic.twitter.com/t3qrzdsAkx — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 19, 2021

“Tan miente que después de que finalmente se pudo vacunar con su segunda dosis se largó a Glasgow. ¿o cómo shing gaos viajaste?, le preguntó la usuaria.

Che mentiroso, si te vacunaste en Mexico no te piden documentos, mandas mensaje al what’s del certificado, ingresas tu número de curp y te llega el enlace de descarga. NO MIENTAS — Jessie uD83CuDDF2uD83CuDDFD Katzewif 4T (@jessie_Janssen2) December 1, 2021

El 31 de octubre pasado, Calderón viajó a Glasgow, Escocia, para acudir a la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático #COP26 y lo presumió en su cuenta de Twitter.

Estoy en Glasgow, Escocia, Reino Unido, para participar en la #COP26 sobre #CambioClimático. Terminó la ceremonia inaugural, y ahora se discute sobre la agenda de la reunión. pic.twitter.com/doXoWmG86G — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 31, 2021

La cuenta Serendipia Data le compartió un video donde explica las 3 opciones para solicitar la corrección de datos del certificado o cómo descargarlo con el número de CURP en http://mivacuna.salud.gob.mx o vía WhatsApp en el sitio de la Secretaría de Salud.