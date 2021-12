Carlos Muñoz anuncia su retiro de redes sociales, y sus detractores lo celebran

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El autodenominado coach empresarial, conferencista, influencer, youtuber e instagramer Carlos “Máster” Muñoz anunció su retiro de las redes sociales, pues ya logró la meta de “crear un canal de comunicación que le ayudará a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma potenciar a miles de emprendedores”.

En un video de 1:01 minutos compartido en su canal de YouTube titulado “Hasta Pronto”, Carlos Muñoz consideró que llegó el momento “de hacer un alto en el camino” para ver hacia dónde quiere transitar, pues los polémicos comentarios que se viralizaron en internet eran parte de un personaje llamado “Máster Muñoz” que fue disruptivo, pero también ofensivo, frívolo y superficial con el que no se identifica.

“Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección. No sé cuándo regresaré, pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto”, señaló, sin mencionar si dejará de dar conferencias a nivel privado.

En Instagram publicó el mismo video, pero lo acompañó con el siguiente mensaje: “Después de un tiempo trabajando en mi lenguaje, en los tonos de mis videos y su contenido, puedo ver claramente que no estamos obteniendo la respuesta que ustedes y yo necesitamos para seguir adelante.

“Por lo mismo decidí separarme un tiempo de las redes, tiempo de introspección que usaré para rodearme de mi familia y las personas que siempre me han inspirado a crecer y reinventarme una vez más.

“Mi gran equipo de liderazgo, a quienes agradezco su infinito apoyo, seguirán operando de manera regular en las empresas, que están a su completo servicio. No sé cuándo regresaré, pero cuando lo haga será para mantenerme al servicio de ustedes, lo cual siempre ha sido el propósito desde un inicio. Gracias por todo, hasta pronto”, advirtió.

En redes sociales, el mensaje fue celebrado por la mayoría de los internautas y comenzaron las especulaciones sobre por qué dejó las redes sociales.

Algunos recordaron un debate que tuvo con el diseñador industrial brasileño Diego Ruzzarin, de hace 9 meses.

Quien lo diría, después de hacerlo tendencia por 3 días seguidos donde lo puteaban y cuando está como fuerte candidato para ganar los #Mamawards2021 Carlos Muñoz se retira de las redes…



Un logro más de esta humilde arroba — Cosas de mamadores #Mamawards2021 (@EsDeMamador) December 30, 2021

Unos más mencionaron que fue por humillar a un mesero durante una de sus conferencias sobre emprendimiento en octubre pasado, o por llamar “minion” a una empleada doméstica, insultar a los universitarios, entre otros.

Un usuario salió en su defensa: “Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien a quien amó con todo su corazón. Alguien que supo mantenerse fuerte. Ustedes le hicieron daño. Ustedes se llevaron su felicidad”, pero nadie hizo eco de sus palabras.

Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacia nada mas que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. — Ragnarr Loðbrók (@LosCanvas) December 30, 2021

Las polémicas de Muñoz

El 13 de octubre de este año, durante una entrevista dijo que había hecho ganar mucho dinero a sus “líderes”, pero que hay personas que solo son empleados, como su trabajadora doméstica que quiere mucho, pero “es empleada, es una ‘minion’, no se puede aspirar a más” y fue duramente criticado en redes sociales.

Aquí Carlos Muñoz le dice minion a la señora del aseo.



Qué personaje tan despreciable. pic.twitter.com/I0lAf1TB5k — Alvaro López #YoDefiendoAlCIDE (@elcerebrohabla) October 13, 2021

Lo exhibieron posando con su esposa, Marisela Matienzo, y el entonces senador y ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, en un restaurante y luego en su rancho, en el programa de entrevistas “La carnita asada”.

Personajes tan despreciables que se vuelven gobernadores @samuel_garcias pic.twitter.com/9BVRuvB9xM — Antonio Martinez (@chiquitikto) October 13, 2021

Ese día le recordaron que un año antes, el 13 de octubre del 2020, había humillado a un joven mesero que presenció su conferencia, cuando le dijo: “El güey que está ahí parado, que está trabajando aquí y te agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado –en una silla en su conferencia–, porque no tiene el hambre, güey (de emprender)”.

Señaló que el mesero pudo haber ahorrado durante los últimos 3 meses para pagar su curso y entonces estaría sentado como parte de los asistentes a su conferencia. En esa ocasión también fue criticado y realizó un video titulado “Le regalo una beca a un mesero”.

Pero “no, él no tiene hambre. Él está cómodo dónde está y puedo regresar dentro de 20 años y él puede seguir ahí”, dijo entonces.

Un día después, el 14 de octubre de 2021, ante el escándalo, Muñoz le pidió una disculpa al joven, le ofreció una beca y se justificó diciendo que su manera de comunicarse es “agresiva y fuerte”.

“Quiero sumarme con todos ustedes para ofrecer y seguir ofreciendo el apoyo de cualquier persona que busque el crecimiento porque, al final, eso es lo que estamos buscando que las personas que quieran crecer encuentren en el emprendimiento una plataforma para no detenerse. De nuevo, una disculpa y saben que estamos para ayudarle”, afirmó entonces.

El joven mesero, identificado como Gil Romero, le respondió en un clip de 15 segundos, publicado en la plataforma TikTok, para burlarse del coach de emprendimiento que cobra miles de pesos por sus conferencias para dar consejos sobre cómo dejar de ser pobre solo si tienes cualidades de líder, y no de empleado.

“Sí, este güey soy yo. El famoso mesero. Y lo único que tengo que decir a esto es que –golpea la mesa– ¡Claro! Tomé curso gratis. Tengo mente de tiburón y me pagaron”, se mofó.

¿Quién es Carlos Muñoz?

Es un emprendedor, influencer y youtuber que nació el 9 de octubre de 1984 en Querétaro. Da cursos de motivación, ventas y negocios.

Es Licenciado en Economía y Derecho, tiene un posgrado en Prospectiva Estratégica y una maestría en Innovación de Negocios y Administración, especializado en Mercadotecnia, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Es “coach” de su proyecto “11 Digital o Instituto ONCE (Organización Natural de Crecimiento Exponencial), fundó el Grupo 4S Real Estate, una empresa de consultoría en desarrollo inmobiliario.

Entre 2014 y 2021 escribió 11 libros de “emprendimiento inmobiliario”, según su biografía.