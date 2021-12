AMLO pide a reporteros no convertir las mañaneras en espacio de linchamiento político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los reporteros que asisten a su conferencia mañanera, no utilizar este espacio para hacer “grilla” ante las elecciones locales que se van a registrar en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo.

Por ello, dijo que, si existe una denuncia formal contra cualquiera de los aspirantes a un cargo de elección popular, se presente ante las instancias correspondientes y que no se incurra en linchamientos políticos contra nadie desde Palacio Nacional.

El mandatario fue cuestionado sobre un supuesto viaje en avión privado del senador por Morena, Julio Ramón Menchaca Salazar, aspirante a la gubernatura en el estado de Hidalgo y respondió:

“No hacemos espionaje, pero sí hacemos inteligencia, este senador es uno de los que aspira a ser candidato en Hidalgo, y aprovecho también para decir que en esta temporada vienen elecciones en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo, siempre hay lo que se conoce coloquialmente como grilla”, dijo.

Y agregó:

“Entonces, que ustedes (reporteros) tengan cuidado para que los competidores no utilicen este espacio para hablar mal de sus rivales o adversarios o los otros precandidatos. No nos metamos en eso y que, si hay una denuncia formal presentarla en la Fiscalía, pero no nos metamos en la cuestión electoral porque se afecta, se degrada este espacio, este diálogo que tiene muy buen nivel por ustedes”, exhortó el mandatario.

El presidente López Obrador señaló que en la conferencia mañanera “se ventila todo” y aseguró que “no hay censura”.

“Se hacen denuncias con límites, siempre buscando que haya pruebas, que no haya linchamientos políticos contra nadie. Esto es un foro, no es para presumir, pero entre todos hemos logrado que sea el foro más visto por los mexicanos, nada más cuidar eso”, sugirió nuevamente.

Luego, comentó que si existe una ilegalidad en el caso del senador Menchaca Salazar que se presenten las denuncias correspondientes.