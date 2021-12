Los videoescándalos de Ahumada y el desafuero los "golpes políticos" que más me han dolido: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo en mi historia como opositor viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al caso que, aseguró, fue “orquestado” por el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, el panista Diego Fernández de Ceballos, el empresario Carlos Ahumada Kurtz y la compañía Televisa cuando exhibieron a su exsecretario particular, René Bejarano recibiendo fajos de billetes y su exsecretario de Finanzas, Gustavo Ponce jugando póker en un casino de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

El otro escándalo que afectó su carrera fue el del desafuero y dijo: “ese fue durísimo en términos políticos. Me desaforaron, me quitaron el cargo, pero, aun así, me dolió más el otro, el que tenía que ver con la honestidad que el que tenía que ver más con lo político”, sostuvo.

En la conferencia mañanera, el mandatario habló de ambos casos, sin pregunta de por medio, registrados en marzo de 2004 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Televisa exhibió los dos videoescándalos en el contexto de la elección presidencial de 2006.

Incluso, ahora el presidente López Obrador reivindicó a Televisa, al argumentar que hace 17 años formaron parte de la campaña de desprestigio en su contra para impedir que llegara a la Presidencia, “en aquellos tiempos. Ahora ya creo que es distinto, así lo pienso”, expresó.

Previamente, dijo que en su historia como opositor vivió dos momentos muy difíciles, de los cuales uno le afectó más que otro.

“Uno fue cuando el escándalo de este argentino (Carlos) Ahumada entregándole dinero a René Bejarano y al que era secretario de Finanzas de mi gobierno lo videograba el mismo Ahumada jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo porque Televisa —bueno, en aquellos tiempos, ahora ya creo que es distinto, así lo pienso— durísimo, (los exhibió) recibiendo el dinero”, recordó el mandatario.

Luego, aseguró que René Bejarano ya no era su secretario particular porque renunció para trabajar en actividades del PRD.

“Ya se había salido, por su voluntad, yo no le quité el cargo, se había ido a trabajar al partido, que fue cuando pasó esto. Y resulta que (Carlos) Ahumada tenía penetrado todo el gobierno, todo el gobierno, delegados, todo, comprados a todos. Y de repente me ve la contralora Bertha Luján, de que se había descubierto que este (Carlos) Ahumada… Ah, bueno, había participado ya en una licitación para el segundo piso y había ganado, y ahí sí dije: No, no puede ser, ahí se le buscó y se volvió a hacer la licitación”, narró el presidente.

Enseguida, comentó que en ese entonces se descubrió que un delegado de la actual alcaldía Gustavo A. Madero había recibido dinero y le dio la instrucción al exprocurador capitalino Bernardo Bátiz para proceder en su contra.

“Detienen a uno y devuelven, creo que 10 millones de pesos y Bernardo Bátiz, con el propósito de sacar, de recoger todo lo que se habían robado, no procede legalmente, o sea, no, o inició la averiguación, pero no dio a conocer que (Carlos) Ahumada estaba metido en todo esto. Entonces, yo le insistía en las mañanas, le digo: Ya presenta la denuncia y Bernardo Bátiz, con el propósito de recuperar el dinero, no hablaba”, dijo.

Siguió con el relato:

“Un lunes —todavía me acuerdo, porque esas reuniones de seguridad y ruedas de prensa no eran como ahora, que son muy fresas, que son nada más de lunes a viernes, allá era todos los días, hasta sábado y domingo— y el lunes en la mañana (Joaquín) López-Dóriga… No, Brozo en la mañana, (exhibió a Bejarano) con el dinero. ¡Híjole el escándalo!”, exclamó López Obrador.

Después, narró que “de pura intuición” fue entrevistado ese mismo lunes por el periodista José Gutiérrez Vivó, de quien dijo “se portó siempre muy bien y tan se portó bien con nosotros que por eso le quitaron el programa y lo expulsaron del país”.

Recordó que el periodista le preguntó que pasaba con ese caso, y le respondió:

“Le digo: Salinas. Pero no tenía yo información, sino porque los conozco, ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto ¿y de parte de quién? Esto para los jóvenes que les gusta o que quieren hacer política, que cuando se dan estas cosas es: ¿y de dónde viene?, ¿quién?”, señaló el mandatario.

Por ello, dijo que sin tener información y por instinto señaló al expresidente Carlos Salinas de Gortari como el responsable de la difusión del video escándalo en Televisa.

“Porque pues ya desde entonces no querían que yo llegará a donde estoy. Y, en efecto, fue (Carlos) Salinas, (Carlos) Ahumada ve a (Carlos) Salinas y ve a Diego (Fernández) y les entrega el material, y (Carlos) Salinas, Diego (Fernández), creo que hasta intervino (Santiago) Creel, le entregan el material a Televisa y ¡vámonos!”, relató el tabasqueño.

Enseguida, cuestionó:

“¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular? Increíble, fue un golpe durísimo, ese fue uno. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, ese duele más hablando de la consciencia”, aseguró.

Sobre el segundo caso, dijo que el desafuero era para que no apareciera en la boleta de la elección presidencial de 2006, que tuviera antecedentes penales y que no pudiera competir.

“Por eso (Vicente) Fox con el que estaba de presidente de la Corte, Mariano Azuela, crearon todo eso de que yo había desobedecido un mandato judicial, que había violado un amparo por un camino que se construyó a un hospital famoso de Santa Fe. Por hacer el camino y no respetar el amparo el desafuero al jefe de gobierno”, aseveró.

Dijo que en este caso, el pueblo lo sacó adelante y esa es una de sus grandes lecciones.