Nuevo León recibirá 270 mil vacunas anticovid para adolescentes

MONTERREY, N. L. (apro).- Nuevo León recibirá 270 mil vacunas extras contra el covid-19 para jóvenes de entre 15 y 17, con el propósito de avanzar hacia la reapertura total, informó el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Al enfatizar en la protección de los adolescentes, el mandatario emecista explicó que el estado cambiará el programa de vacunación transfronteriza, por lo que los nuevoleoneses que viajarán a Texas por el biológico –dijo-- son ahora niños de entre 5 y 14 años.

En la conferencia de prensa de este lunes para informar sobre la pandemia en la entidad, García explicó que en Nuevo León actualmente 90.3% de la población está protegida contra el coronavirus, de manera que la variante Ómicron no provocará daños mayores en la entidad si llega junto con una cuarta ola.

Sostuvo que en el diálogo que sostuvo con el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, se acordó para la entidad una nueva remesa de vacunas para terminar de inmunizar a los jóvenes, por lo que pidió a los padres que lleven a sus hijos a recibir la dosis.

“Estamos contentos que el contagio, aunque está en meseta, va bajando, ya andamos en los 120 (contagios diarios) y nos seguimos cuidando. El exhorto a todo Nuevo León es que no se confíe, vamos muy bien. No nos confiemos, podemos llegar a menos de 100”, indicó García.

Y destacó que, con 85 mil menores vacunados, de los cuales 30 mil son del programa trasfronterizo, Nuevo León es ahora estado líder en el rubro.

Asimismo, mencionó que las edades variarán a partir de hoy, por lo que quienes serán llevados a la frontera de Texas son aquellos que tienen de 5 a 14 años.

No se prohibirán posadas

Luego de afirmar que el estado va en franca recuperación económica tras la tercera ola, García Sepúlveda explicó que no prohibirán a la ciudadanía la realización de las posadas navideñas, aunque recomendó a la población no organizarlas.

“Ese es el reto de Nuevo León que hoy les proponemos: sigamos cuidándonos. No vamos a prohibir las posadas, no se puede, pero sí podemos recomendar que no las hagan. ¿Qué necesidad de exponerse? Vamos muy bien”, dijo, y recordó que en caso de que los contagios repunten, la secretaria de Salud del estado, Alma Rosa Marroquín, puede ordenar nuevamente los cierres y restricciones.

Y recordó que todas las dependencias del gobierno estatal tienen prohibidos los festejos navideños, con el fin de evitar contagios, y pidió a los municipios y otras entidades que se sumen a esta restricción, para incentivar a la población a que se abstenga de reunirse en esta temporada decembrina.