AMLO pide a Calderón “cuidar su prestigio” tras difundir fake news y decir que Vilchis no sabe leer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa a “cuidar su prestigio” y abstenerse en difundir noticias falsas, en referencia al caso del recorrido que hizo a bordo de un vagón de tren en las inmediaciones del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles el pasado fin de semana.

En la conferencia mañanera, realizada en el estado de Nayarit, el mandatario criticó un mensaje en Twitter del expresidente panista de 2006 a 2012 y reconoció que la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis no sabe leer.

En pantalla, se proyectó un tuit de Calderón Hinojosa donde textual señaló: “Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”.

En respuesta, el presidente López Obrador expresó:

“Luego puso un tuit el presidente (Felipe) Calderón, cree que nos quedamos en la época de los montajes; pues no sabrá leer la señorita (Ana Elizabeth García Vilchis) pero ella no dice mentiras, no es mentirosa”.

#Video | Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su antecesor Felipe Calderón Hinojosa quien cuestionó el recorrido en tren a Santa Lucía y pidió a Elizabeth García Vilchis “la señorita esa que no sabe leer” exponer el supuesto montaje en su sección. pic.twitter.com/aOLLPFRLLP — Proceso (@proceso) December 8, 2021

Luego, arremetió contra el panista y medios de comunicación que considera como sus adversarios.

“Ojalá y (Felipe Calderón) cuide su prestigio, se puede decir que no tiene, pero no debemos ser injustos y lapidarios, pero deben de cuidarse y sobre todo un expresidente por lo que representó a México en su tiempo”, dijo.

Y agregó:

“Los periodistas lo mismo, tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética, el periodismo como la política es un imperativo ético pero también tienen cosas buenas (Vicente) Fox; (Felipe) Calderón; (Gabriel) Quadri; (Joaquín) López Dóriga; (Carlos) Loret de Mola; los de Proceso; (Carmen) Aristegui, el Reforma… Todos ayudan porque nosotros aspiramos a realizar una transformación por la vía democrática y la democracia requiere de contrapesos, la democracia es competencia para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala”, indicó.

Luego, comentó que la dictadura es pensamiento único y censura, mientras la democracia es pluralidad y debate.