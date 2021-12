"Tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad": Lilly Téllez continúa en tribuna su ataque contra Olga Sánchez Cordero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La panista Lilly Téllez pronunció una serie de ataques contra la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, luego de que se negó a presentar una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara de seguridad nacional todas las obras del gobierno, bajo el argumento de que no es de interés del Legislativo.

“Tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad”, le espetó en la tribuna a la exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia.

Desde redes sociales la legisladora Téllez, que llegó al Senado por el partido Morena y luego se cambió al PAN, manifestó su enojo criticando a Sánchez Cordero.

En una serie de tuits la panista escribió: “Sin vergüenza por su servilismo y su vocación de servidumbre. Usted, Sánchez Cordero, no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional, eso le corresponde hacerlo a la Corte”.

Pasó de Ministra de la Corte de Justicia…



a paje de la corte de AMLO.



Sobre el interés superior de la Patria, prevalece su “legítimo interés” de obtener favores del presidente de México. pic.twitter.com/oT05joMWOh — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 9, 2021

“Que lástima que tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica… no es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal, ¿verdad senadora Olga Sánchez Cordero?”, cuestionó la panista desde el Senado.

La senadora Sánchez Cordero, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, emitió un solo tuit señalando sin mencionar el nombre de Lilly Téllez: “Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores, que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles. Al tiempo.”

La senadora sin vergüenza @M_OlgaSCordero

avala que la 4T oculte cómo gasta nuestros impuestos.

Va contra el derecho a saber en qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quien benefician y perjudican con nuestro dinero.

En el secretismo se ampara la corrupción.

Y eso sí es grosería. — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 9, 2021

Enojo en tribuna

La reacción de enojo de la sonorense la manifestó luego en tribuna durante la sesión en la que interrumpió en varias ocasiones la exposición de los argumentos de la senadora Sánchez Cordero.

“Grosería senadora, grosería es apoyar el secretismo para hacerle al Presidente de la República, no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para él pueda y disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos para sus caprichos.

“Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le da, en qué condiciones, en dónde, por qué, a quién se beneficia y a quién se perjudica con el dinero de nosotros los mexicanos del que está haciendo uso incorrecto el Presidente de la República…

TANTA SABIDURÍA JURÍDICA Y TAN POCA DIGNIDAD.



Esto pasó hoy en el Senado uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/c37tGQVcPD — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 9, 2021

“Grosería, senadora Sánchez Cordero, es jurar y haber jurado guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del Presidente, Presidente que la despidió de una forma humillante y por eso está usted sentada aquí atrás de mí”, dijo en una de las ocasiones.

Y prosiguió: “Reflectores, habla usted de reflectores, pido que tenga usted reflectores de dignidad de responsabilidad, de integridad, de decoro, de decencia, para hacer honrar el juramento que está atrás de usted, ‘la patria es primero’, no su bolsa senadora, no la bolsa de esta bancada. Habla usted de likes, usted debe buscar los likes, los ‘me gustan’ de los ciudadanos, no nada más del ciudadano Presidente, que por ciento, no valoró su trabajo”.

¡Tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad!



Es una grosería que @M_OlgaSCordero apoye el secretismo para hacer al presidente, no una caja chica, sino una caja grande de dinero de los mexicanos para disponer de él para sus caprichos, expresó en tribuna la senadora @LillyTellez pic.twitter.com/Xw7pCAr8Bq — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) December 9, 2021

Sin dar pausa para que Sánchez Cordero terminara con su exposición le gritó: “Usted senadora no determina el interés legítimo para promover la controversia constitucional, eso le corresponde a la Corte, usted debió presentar la controversia para defender a la Constitución, que para eso usted está aquí, usted no usó la fuerza de la razón, usó la fuerza de la pandilla”.

“Y se lo repito, tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad”, le espetó.

Da por terminada la sesión

En el momento en el que Sánchez Cordero intentó explicar los precedentes que determinaron su decisión, fue interrumpida por Téllez desde su escaño.

“Senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie la ha aludido”, le respondió molesta la exministra, mientras Lilly Téllez continuó gritándole. “Nadie se ha referido a usted”, le repitió.

Ya sin intentar continuar su explicación, Sánchez Cordero dio por terminada la sesión: “Se cita a la siguiente sesión el martes 14 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión”.