Acusan que un conductor de Uber intentó secuestrar a una madre y su hijo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo caso de presunto secuestro en taxis de la empresa Uber ocurrió la noche del sábado 30 de enero en la Ciudad de México, de acuerdo con el seguimiento de una denuncia realizada en Twitter; las víctimas, una mujer y su hijo, lograron escapar a salvo y fueron hallados en la autopista México-Marquesa.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado cuando las víctima, identificada como Eloisa Leíja y su hijo, abordaron un auto, cuyo servicio pidió mediante dicha aplicación, al salir de un domicilio ubicado en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

A las 20:32 horas, ella le escribió por WhatsApp a su madre y le dijo que ya iba en camino, pero que casi no traía batería en su teléfono celular. Pero 14 minutos después, le envió otro mensaje: "Oye ma, el del Uber tomó otra ruta y Leandro está dormido". La mujer pidió a su hija que le enviara los datos del viaje, le dijera por dónde iba y que le llamaría.

Gracias a quienes apoyaron con el secuestro de mi hermana. Lo de siempre: mi hermana abordó un #Uber con su hijo. El conductor desvió la ruta y empezó a ofenderla y amenazarla. El cubrebocas complica la identificación del conductor. — Víctor (@VctorLeija) January 31, 2021

"Ma, se está riendo feo", le contestó Eloisa en referencia al conductor. A las 20:49 horas le envió su ubicación, pero la madre le dijo “no describe”, en referencia a que no podía consultar el lugar donde estaban su hija y su nieto. Luego, le dijo que mejor iría por ella al sitio donde estaba.

"Viene como loco, ya agarró como tipo pista y Leandro está dormido", insistió Eloisa a su madre y ésta le pidió que activara la aplicación Waze –para detectar dónde estaba, mediante la señal de su teléfono-, le preguntó qué veía por el lugar donde pasaba para ubicar la zona.

“Ma (…) que voy a valer verga”, respondió la hija, parafraseando lo que el conductor le dijo. Su madre respondió: “¿Hija por dónde andas? Dime, voy a buscarte. Dame las características del coche para buscarlo hija, por favor; mándame los datos hija, por favor”.

Cuando el mensaje de la ubicación de la víctima llegó, a las 21:05, marcó la autopista México-Marquesa, cerca de Carretera San Mateo Sta. Rosa 327, Contadero, Cuajimalpa de Morelos.

La conversación en WhatsApp fue difundida a las 22:05 horas por Víctor Leíja, hermano de Eloisa, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Por favor ayuda @Uber_ MEX, tienen secuestrada a mi hermana; esto acaba de suceder”.

Y sigo pensando que @Uber_MEX debería usar su "superpoderes" de datos para identificar emergencias, no solo para sacarle más dinero a sus clientes. Un algoritmo de desvió de rutas o sucesos inesperados. Claro que pueden tiburones. Hay más satisfacciones además de hacer dinero. — Víctor (@VctorLeija) February 1, 2021

En la misma red social, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que estaba en coordinación con el C5 para ayudar en la búsqueda de los secuestrados.

A las 00:09 horas el alcalde de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, intervino en la misma red: “Víctor tendrás un número de teléfono q me puedas proporcionar?! Estoy al pendiente. Abrazo”.

Las horas pasaron y los mensajes cesaron. Fue hasta las 01:25 horas del domingo, cuando Víctor informó en su cuenta de Twitter que su hermana y su sobrino fueron localizados.

Sin dar detalles, comentó que “el conductor desvió la ruta y empezó a ofenderla y amenazarla. El cubrebocas complica la identificación del conductor”. Agregó que ella “tuvo que defenderse con su valor y su fuerza por lo que forcejeó con el conductor y logró salir del auto; tuvo que esconderse entre árboles y esperar a salir por ayuda”. Entonces, según dijo, un automovilista que iba pasando la ayudó. “Ya está en casa y está bien”, añadió.

El denunciante agregó en tono de reclamo: “parece ser que Uber sabe usar muy bien la inteligencia artificial para sacar más dinero a sus clientes pero no para su seguridad: seguro hay algoritmos que identifiquen un desvió significativo de la ruta o una parada inesperada larga. Si el conductor tiene el control sobre los seguros del auto los pasajeros no pueden huir fácilmente. Parece que hay que abordar esos servicios con espada para defenderse”.

El diario Milenio informó que Uber México le informó “que como parte del protocolo de respuesta, ‘desde el primer momento se inhabilitó la cuenta del socio conductor a fin de llevar a cabo la investigación’, además de que aseguró que se ha establecido contacto con la usuaria a quien de ser necesario apoyarán en el proceso de denuncia.

A las 13:14 horas de este lunes 1 de febrero, Víctor Leíja aclaró en su cuenta de Twitter: “he eliminado algunos tuits de la emergencia que reporté ya que seguían siendo compartidos y afortunadamente la emergencia se resolvió. De nuevo gracias por el apoyo”. Minutos después, agregó: “El hecho de haber eliminado los tuits de la emergencia no implica que no haya sucedido. Claro que sucedió y espero que @Uber_MEX haga algo. No es la primera ni la única situación de abuso de la que tenemos noticias”.

Postura de UBER

Sobre la nota titulada “Acusan que un conductor de Uber intentó secuestrar a una madre y su hijo en CDMX” publicada el 01 de febrero en PROCESO.COM.MX.

“Respecto al reporte de un viaje en la Ciudad de México el sábado por la noche, informamos:

Tras llevar a cabo la investigación mediante llamadas telefónicas y análisis de registro de GPS del viaje, podemos concluir que el trayecto realizado no presentó desvíos de ruta anómalos y corresponde al destino seleccionado por la usuaria.

Hasta el momento, no hemos recibido ninguna solicitud de información por parte de las autoridades; nos mantenemos en total disposición de colaborar en caso de ser requerido.”