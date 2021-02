Batres recula en propuesta para eliminar requisito de ser mexicano de nacimiento para ser legislador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Martí Batres, de Morena, anunció que retiró su iniciativa para suprimir el requisito de ser mexicano por nacimiento para poder ser diputado federal o senador de la república.

Luego de la polémica que generó la propuesta que apareció este lunes inscrita en la gaceta del Senado, el legislador aseguró que la iniciativa no se presentó e informó que hubo un proyecto, pero se retiró.

"Algunos medios difundieron hoy que presentamos una iniciativa para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser legislador. No es así. La iniciativa no se presentó. Hubo un proyecto pero se retiró. No hay ninguna iniciativa así turnada a comisiones", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Con esta propuesta, Batres buscaba modificar la fracción I del Artículo 55 de la Constitución para que entre los requisitos para ser legislador no se necesite ser mexicano por nacimiento y baste con tener la nacionalidad.

“Estamos seguros que, con la aprobación de la presente iniciativa, abrimos la oportunidad a todas aquellas personas valiosas que quisieran ocupar dichos cargos, aún sin ser mexicanos por nacimiento”, se lee en la iniciativa.

Al tratarse de una reforma constitucional, la modificación requeriría las dos terceras partes de los votos de los presentes en el Senado y la colegisladora, además de 17 congresos locales.

Sin embargo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo desconocer la iniciativa, y afirmó que no contaba con el visto bueno del grupo parlamentario.

En conferencia de prensa, Monreal fue cuestionado sobre si consideraba que la iniciativa tenía como dedicatoria al académico y conductor de televisión, John Ackerman, quien nació en Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana, y está casado con Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Sin embargo, Monreal respondió con una risa, luego dijo “espero que no”, y prosiguió: "espero que no se distinga nadie de lo que debe de ser, y espero que nadie dé una interpretación distinta a la que es".