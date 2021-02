La UNAM suspende a profesor de la FES Aragón por comentarios misóginos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió a un profesor por realizar “expresiones contrarias a los principios de la universidad que ofenden y se alejan de un trato digno a la comunidad universitaria”.

En un comunicado, la jefatura de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón rechazó las expresiones del docente y aclaró que este no podrá impartir ninguna cátedra ni asignatura durante el semestre 2021-11.

En días pasados se difundió en redes sociales un vídeo en el que se escucha a Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero decir: “si yo veo a una mujer lo primero que veo son sus chichis. ¿O no? La vedad, yo me fijo a ver si tiene o no tiene, y ya que tiene pues ya… ¿sí o no? Nosotros somos hombres”.

El profesor realizó ese comentario mientras trataba de explicar un problema a un alumno y agregó: “Yo todavía me estoy acabando de criar mano. Sí me entendiste ¿no? Todavía a estas alturas de la vida me estoy acabando de criar”.