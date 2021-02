Matrimonio detenido injustamente, primer beneficiario de Ley de Amnistía mexiquense: CDHZL

TOLUCA, Edomex (apro).- La libertad del matrimonio conformado por Leticia Arcos y Antonio Félix, ambos detenidos hace cinco años y sentenciados injustamente a 47 años de prisión, es considerado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) el primer doble beneficiario de la Ley de Amnistía del Estado de México.

El martes de la semana pasada, el Tribunal de Alzada en materia penal de Ecatepec otorgó la libertad a Leticia y Antonio, detenidos arbitrariamente la madrugada del 31 de agosto de 2017, por hombres encapuchados y armados que allanaron su domicilio sin orden de aprehensión.

Acusados del homicidio de un hombre, en octubre de 2016, al tornero y al ama de casa, quien vendía tamales para ayudar en los gastos, no les leyeron sus derechos y estuvieron incomunicados varias horas. En su contra sólo hubo un señalamiento de una testigo, quien aseguró que Antonio Félix disparó al aire y que vio a Leticia Arcos llevar un garrafón de gasolina y gritar: “¡Mátenlo!”

Sin embargo, el peritaje no halló en el cuerpo huellas de disparo ni rastros de haber sido quemado, tampoco se encontraron las huellas de ninguno de los dos durante las diligencias, incluso testigos refieren que no estaban en el lugar de los acontecimientos ni conocían a la víctima; no se practicó prueba de balística a Antonio Félix, y el abogado defensor se negó a reconstruir los hechos.

José Antonio Lara, abogado de la familia e integrante del CDHZL, consideró que la aprobación de la Ley de Amnistía en diciembre pasado –de relevancia reconocida por la ONU México-- por parte de la Legislatura local, impulsó el movimiento y la discusión pública en favor de la pareja oriunda de Hueypoxtla.

“Con la inercia que se creó en la discusión pública de los injustamente presos en el Estado de México y que se redondeó con la aprobación de la Ley de Amnistía, ese espíritu se refleja en esta resolución de libertad. Sin esa discusión pública y sin la aprobación por el Congreso del Estado de México que recibió esa gran expectativa social de justicia, los Félix Arcos no hubiesen recuperado su libertad”, dijo.

Por su parte, Arcos Hernández indicó que también aprovecharán los beneficios fiscales aprobados en el paquete presupuestal 2021, que permiten a los amnistiados descuentos en el pago de servicios y facilitan su contratación por las empresas, para reiniciar su vida; ella proyecta retomar la venta de tamales, que era su actividad económica cuando más de 30 encapuchados la detuvieron junto con su esposo.

Lara Duque insistió que en el Estado de México no sólo hay decenas o cientos, sino miles de casos de gente inocente que está presa (estima que pueden ser 19 mil 500) y podrán beneficiarse de este instrumento legal. “Estamos inaugurando una nueva era en la impartición de justicia”, confió.