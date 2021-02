Vacunas contra covid-19 no están indicadas para personas ya enfermas: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las vacunas contra el covid-19 no están indicadas para ser aplicadas en personas ya enfermas, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En lo que señaló como una "contraindicación relativa", el funcionario -quien este lunes regresó de manera presencial a la conferencia vespertina sobre la pandemia- descartó que las vacunas contra el covid-19 provoquen el contagio, así como tampoco son las causantes de agravar o incluso ayudar a disminuir la enfermedad, pues tarda hasta 21 días en generar la respuesta inmune necesaria para que las personas queden protegidas.

Lo anterior, luego de responder a una pregunta expresa sobre las posibles causas que le provocaron la muerte a una enfermera del IMSS en Veracruz que falleció de covid-19 pese a haber recibido la vacuna de Pfizer.

"Es biológicamente imposible que la vacuna cause la enfermedad del SARS-CoV-2. [...] La vacuna no está indicada para ponerse en personas ya enfermas. Hay algunas vacunas que se ponen en personas ya expuestas a la infección, las vacunas terapéuticas, como la antirrábica, pero no es el caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2"", informó el subsecretario.

Sobre el caso de la enfermera, López-Gatell insistió en que no debe permear la idea de que falleció tras recibir la vacuna. Además, refirió que los casos de personas que se vacunan y que a los pocos días desarrollan síntomas han ocurrido en todo el mundo y seguirán ocurriendo.

AMLO, en "muy buena evolución"

Sobre la recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador -quien lleva una semana en confinamiento tras dar positivo a covid-19-, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que el mandatario se encuentra "en muy buena evolución".

El funcionario informó que el presidente está pasando los "días en los que su organismo irá eliminando el virus" de manera prácticamente asintomática.

"(Está) muy activo, muy enérgico, muy enfático, como es él, dando seguimiento muy cuidadoso a todo lo que hacemos. Y esto es exactamente producto de que sigue en muy buena evolución", sostuvo.