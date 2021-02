AMLO se desmarca de iniciativa de Monreal sobre redes sociales: soy partidario de no regular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Regular las redes sociales, una polémica abierta durante la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente, tuvo un posicionamiento hoy:

El mandatario se desmarcó de la iniciativa que presentó Ricardo Monreal en días pasados:

López Obrador consideró que es un tema polémico y reivindicó su rechazo a los mecanismos de regulación ni censura y añadió:

“Por eso no me gustó lo que hicieron las plataformas estas famosas cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos, legal y legítimamente constituido.