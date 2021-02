Con Mónica Rangel en SLP, Morena concluye la postulación de sus 15 candidatos a las gubernaturas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena concluyó la postulación de sus 15 candidatos a las gubernaturas con la de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud del gobierno priista de Juan Manuel Carreras, aunque se tambalea Félix Salgado Macedonio.



La decisión de postular a Rangel Martínez se oficializó este mediodía por parte de Mario Delgado, presidente de Morena, después de que se pospuso varias ocasiones por las inconformidades de otras aspirantes, como María de la Luz Lastras, Francisca Reséndiz, Paloma Aguilar y María del Consuelo Jonguitud.

Rangel Martínez se suma a las mujeres que postuló Morena a siete gubernaturas: Marina del Pilar Ávila, Baja California; Clara Luz Flores, Nuevo León; Layda Sansores, Campeche; Indira Vizcaíno, Colima, Lorena Cuéllar, Tlaxcala, y Celia Maya, Querétaro.

También están definidos los candidatos de Michoacán, Raúl Morón; Sinaloa, Rubén Rocha; Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; Sonora, Alfonso Durazo; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Chihuahua, Juan Carlos Loera, y Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Sin embargo, Salgado Macedonio puede perder la candidatura a gobernador si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decide suspenderle sus derechos políticos tras revisar los dos expedientes por violación sexual.

La próxima semana, Félix Salgado comparecerá ante esa instancia partidaria, lo mismo que una de las víctimas que asegura fue abusada por el político, actualmente senador con licencia.

Delgado informó que, al igual que en las otras postulaciones a gobiernos estatales, la decisión se tomó con base en encuestas y confió en que la experiencia de Rangel en el sector salud será de utilidad, además de asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Por su parte, Rangel Martínez expresó su respeto a las otras aspirantes y dijo estar abierta a incluirlas en el proyecto que encabezará como mujer de valores, honesta y de principios, como el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siguiendo el ejemplo del presidente de la República, seremos cercanos, austeros e incluyentes. Soy una mujer con valores, experiencia, pero sobre todo de resultados. No les voy a fallar”, expresó la doctora.