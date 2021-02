A Jorge Hank Rhon hay que enviarlo a una capacitación para "no matar y no engañar": Bonilla

TIJUANA, B.C. (apro).- El gobernador Jaime Bonilla sugirió enviar a Jorge Hank Rhon a una capacitación para “no matar, no engañar”, luego de que el candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES) difundió en redes sociales su participación en un curso de “masculinidad positiva”.



En su transmisión de este miércoles, el gobernador presentó una fotografía de Hank Rhon en dicho curso, después de que se le preguntó su opinión al respecto.

Y de inmediato recordó y pidió a quienes viven en el estado no olvidar temas como “el asesinato del Gato (el periodista Héctor “El Gato” Félix) o el contrabando de pieles, que es la razón por la que (Hank Rhon) no tiene visa y no se la han perdonado (en Estados Unidos)”.

Mientras el gobernador hacía los comentarios, mostraba una fotografía donde el candidato del PES aparece a un lado de su esposa, Carolina Kabande, en una sesión sobre “masculinidad positiva”.



“Esto es engañar, tratar de engañar. Ofende esto al pueblo, porque el pueblo no es tonto, el pueblo sabe; tonto es el que cree que engaña al pueblo”, apuntó Bonilla.

Añadió: “Le doy crédito cuando menos (porque) fue y se portó ahí como niño bueno. Lo que hay que ver es qué hizo después de que salió de ahí, esperemos a la otra que abra la boca y qué es lo que tiene que opinar”.

El pasado 26 de enero, el empresario dio una conferencia de prensa tras registrarse como precandidato del PES, donde le preguntaron qué opinaba acerca de competir con mujeres para la gubernatura de Baja California, a lo que respondió:

“Yo amo a la mujer y la respeto, creo que ahora se les ha bajado un poquito la inteligencia, antes eran más abusadas, agarraban al que las mantenía, échale a chambear y yo aquí (decían las mujeres)”.