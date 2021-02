Ya no hay protestas del magisterio porque se canceló la mal llamada reforma educativa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador invirtió largo tiempo al tema de la educación y dijo que, a un año de la pandemia de covid-19, los maestros han tenido un trato digno, anunció un "mejoramiento" de los contenidos educativos en el país y aseguró que los egresados de las normales públicas tienen garantizada una plaza de docente.

“En el plan de privatizar la educación se tenía que descalificar la educación pública, y esto incluía culpar a los maestros del atraso educativo; ahora ya no se insulta como se hizo durante el periodo neoliberal”, expresó el mandatario.

A pregunta expresa, López Obrador afirmó que su gobierno continuará con “el proceso de transformación”, porque la educación es fundamental para el desarrollo y bienestar de la población.

En su administración, dijo, se garantiza un trato digno a los maestros, no sólo con lo salarial. Ahora no hay protestas del sector magisterial porque se canceló la “mal llamada reforma educativa” y no se impulsan campañas de desprestigio para responsabilizar a los docentes del retraso educativo, abundó.

“En el periodo neoliberal creció la matrícula de escuelas privadas y se estancó y redujo la educación pública. No estoy en contra de la educación privada, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles”, indicó el tabasqueño.

Destacó que ahora el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas públicas se entrega a los padres de familia, porque antes no sólo había planteles abandonados y rezagados, sino que se impulsaron programas para digitalizar las instituciones “sólo para robar y fraguados desde lo más alto de la administración pública”.

También informó que un equipo de especialistas trabaja con el propósito de “mejorar” los contenidos de los libros de texto gratuito, y remató: “Sólo siendo buenos podemos ser felices, eso como tronco común: el humanismo”.

Finalmente, exhortó a los rectores de las universidades públicas a reducir los gastos superfluos de los directivos para generar ahorros y evitar el cobro de cuotas a los estudiantes.