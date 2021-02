AMLO pide a gobernadores y alcaldes garantizar elecciones limpias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a gobernadores y alcaldes a garantizar elecciones libres, respetar el voto y evitar mecanismos de coerción, así como el uso de recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos.

No es prudente posponer elecciones; la democracia no debe ser víctima del covid: Córdova

De hecho, indicó que enviará una carta a los gobernadores para que se garanticen elecciones limpias y libres.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador también recomendó a los próximos gobernadores y presidentes municipales a denunciar penalmente a sus antecesores en caso de que detecten presuntos actos de corrupción.

A pregunta expresa, el mandatario habló sobre el próximo proceso electoral del 6 de junio donde reiteró que su gobierno se mantendrá al margen y expresó:

“No voy a intervenir porque no me corresponde, voy a enviar una carta a gobernadores y presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio; elecciones limpias y libres; que no haya injerencia del gobierno y que no se utilice el presupuesto”.