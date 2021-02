Congreso de Aguascalientes aprueba iniciativa contra el aborto

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Con 18 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el Congreso local, con mayoría panista, aprobó una iniciativa de reforma presentada por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), para “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”, lo que grupos organizados de la sociedad civil y colectivas feministas señalaron como la criminalización del aborto.

Por la mañana, mujeres acudieron a la sede del Congreso para pegar pancartas con las leyendas: “Congreso antiderechos”, “Ni muertas por abortar, ni presas por intentar”, y “Si te quieres reelegir, presenta mi derecho a decidir”.

El proyecto de decreto reformó el artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para agregar: “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El estado garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”. Y añade: “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ninguna ley podrá atentar contra la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”.

La propuesta de reforma del PAN y el PVEM fue presentada el 20 de junio de 2019, luego de que a finales de 2018 el grupo mayoritario en el Congreso no logró la aprobación de su iniciativa a falta de un voto.

Por su parte, Carlos García Villanueva, presidente del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, presentó una iniciativa ciudadana el 10 de diciembre de 2020, utilizando el mecanismo de la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de impedir la legalización del aborto y blindar el producto de un embarazo desde su concepción.

Previo a la discusión de la reforma, tanto el Frente Nacional por la Familia como organizaciones feministas amagaron con castigar con el voto a la actual Legislatura en la jornada electoral del próximo 6 de junio, cuando se renovará el Congreso local, e integrantes actuales buscarán la reelección u otro cargo de elección popular.

Durante el debate, en el que participaron 10 legisladores y legisladoras, Ericka Palomino, Natzielly Rodríguez y Cuitláhuac Cardona, integrantes del grupo parlamentario de Morena, condenaron la propuesta, junto con Jorge Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“(…) ustedes tratan de imponer y violentar el derecho que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida (…). En Aguascalientes el 23% de los hogares lo encabeza una mujer, no he escuchado ninguna postura que pretenda sancionar la irresponsabilidad de los varones al momento de embarazar a una mujer y dejarla con toda la responsabilidad (…). La maternidad será deseada o no será”, dijo Natzielly Rodríguez, diputada local por Morena.

Y Sergio Augusto López Ramírez, diputado plurinominal del PVEM, se volcó en insultos y burlas hacia las mujeres: “Conocemos todos los preservativos, sirven para que no andes haciendo marchas desnuda, pidiendo legalizar la muerte de uno que no tiene la culpa de tu descontrolada calentura”.

A su vez, Gustavo Báez, diputado local y presidente estatal del PAN, apuró la aprobación al grito de: “Ya chingado, que se apruebe… no es una vida solamente cuando camina o cuando habla”.

Tras la aprobación, integrantes del Frente por la Familia en la entidad enviaron un comunicado celebrando el hecho., mientras que organizaciones feministas anunciaron que emprenderán acciones legales para llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.