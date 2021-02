En el caso de Felipa Obrador, mi conciencia está tranquila: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener la conciencia tranquila en el caso de los contratos millonarios que asignó Pemex a su prima Felipa Obrador, porque previamente había dado la instrucción para que se lo negaran.

“A mí me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, (para) decirme de que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex como empresaria y le dije que no, aunque venga de tiempo atrás, no, y resultó de que le buscaron la forma o no tuvo el cuidado suficiente y al final salió con un contrato", dijo el mandatario.

“Bueno, se enmendó, se resolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal tribunal, la conciencia de cada quien, porque cuando sale el asunto, lo primero que hace Octavio Romero es irme a ofrecer disculpas”, aseguró.

De esta forma, López Obrador recordó en la conferencia mañanera de este viernes, el caso de su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán y propietaria de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, quien desde 2019 ha ganado contratos con Pemex por un monto de más de 365 millones de pesos en los últimos dos años.