No son de Morena las personas que solicitan datos en Tamaulipas para aplicar vacuna: Torres Mendoza

REYNOSA, Tams. (apro).- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Enrique Torres Mendoza, advirtió que personas que están solicitando datos a nombre de ese partido para aplicar la vacuna contra el covid-19, no pertenecen a esa fuerza política, “porque nuestros militantes no mienten, no roban y no traicionan”.

Morena, dijo, no está pidiendo a sus militantes un padrón para registrar a la población que recibiría la vacuna.

"Las personas que andan haciendo eso seguramente se pusieron el chaleco de Morena. Nosotros no reconocemos que sean militantes de Morena", reiteró Torres Mendoza.

Y es que varios videos que circulan en redes sociales muestran a supuestos militantes de Morena –con chalecos, gafetes y papelería oficial-- mientras piden a un hombre su credencial de elector, porque se "están solicitando los datos para que de otra oficina le digan cuándo le toca ir y dónde para aplicarle la vacuna".

Un hombre joven que se identificó como Alejandro y quien porta un chaleco con el logo de Morena Reynosa dice: “Además, para que no hagan fila y no les ganen los lugares, entonces ahorita nada más con la credencial de elector, apuntamos sus datos y un número de teléfono al que conteste usted y eso sería todo".

El interlocutor cuestiona si el programa de vacunación es de Morena o del gobierno federal, a lo que el militante responde que los directivos estatales de Morena los mandaron a recolectar los datos, pero que el programa de vacunación es del gobierno federal.

Y recomienda a su interlocutor que si tiene familiares mayores de 65 años los registre para que les apliquen la vacuna.

"La gente que dice que son militantes de Morena, puede decir misa. Nosotros no hacemos eso, porque la gente de Morena no miente, no roba y no traiciona", subrayó Enrique Torres Mendoza.