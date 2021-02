Senado intervendría en la designación del fiscal y en su renuncia, según reforma a Ley Orgánica de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República ha sufrido modificaciones profundas y ahora plantea que el Senado intervenga no sólo en la designación del fiscal, sino también en su renuncia.

Durante una reunión virtual en la Cámara Alta entre la bancada de Morena y el fiscal Alejandro Gertz Manero, el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, informó que en el nuevo proyecto se establece que, en caso de la renuncia del fiscal, el Senado deberá votar si la acepta y sólo procederá por causas graves.

“En la redacción del artículo 24º se incorpora que el Senado de la República, así como tiene participación en la designación, también la tendrá en un caso de renuncia, la cual deberá ser sometida para su aceptación y aprobación por la Cámara Alta”, informó Monreal al inicio de la reunión a distancia.

El legislador precisó que todavía se discute si eso se haría mediante mayoría simple o el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes en el pleno de sesiones.

“Nosotros sostenemos que debería ser por mayoría simple, no calificada, la calificación de la renuncia, y en eso estamos. No está totalmente consensuado este tema”, explicó.

#EnVivo Reunión a distancia con el fiscal general de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, para analizar el proyecto de iniciativa de Ley Orgánica de la FGR. https://t.co/5xPhVDdssX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 12, 2021

La reunión con los integrantes del grupo parlamentario de Morena ocurre previo al proceso de dictamen que se desarrollará en el Senado la próxima semana.

Monreal también adelantó que, en la nueva propuesta, construida entre el equipo de la Fiscalía y un grupo plural de senadores y senadoras, se reforzaron los requisitos de elegibilidad para el titular de la Fiscalía General de la República, tomando en consideración no sólo “la calidad profesional, como es actualmente, sino también la reputación y la honorabilidad”.

Además, se establece como obligación del fiscal su comparecencia ante las Cámaras del Congreso y que remita anualmente su informe de actividades, durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso, a las Cámaras y al Ejecutivo Federal.

En caso de ausencia definitiva, según Monreal, la titularidad de la Fiscalía General sería ocupada temporalmente por quien encabece la Fiscalía de Control Competencial.

El senador también adelantó que el artículo 19 establece que, entre las facultades y obligaciones de las personas que ocupen la Fiscalía General de la República, estará la creación de comisiones especiales de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión para colaborar en las investigaciones de fenómenos delictivos de orden federal.

Entre los ilícitos se incluyen los que atentan contra la dignidad humana o grupos de personas, por razones de origen o pertenencia a grupos étnicos o nacionales, raza, discapacidad, lengua, género, sexo, identidad o preferencia sexual.

Además, luego de las críticas de funcionarios y expertos, ahora en el borrador se descartan los cambios propuestos que afectaban directamente a las víctimas de desaparición.

“Sobre la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la legislación, este borrador derogaba el artículo 24 y modificaba el 68. Sin embargo, se logró mantener intacta la normatividad por considerar que los cambios propuestos afectaban directamente a las víctimas de tales ilícitos, pues en ellos se contempla la investigación, persecución y sanción de los delitos de desaparición de personas”, dijo.

Lo mismo sucedió en el artículo 22 de la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pues se mantienen en sus términos, es decir, no se deroga.

“Lo he sostenido siempre, todo proyecto de ley es perfectible. No obstante, el que hoy nos convoca ha recogido de manera sensible e integral las preocupaciones de varios colectivos y de la sociedad, y de la experiencia que hemos encontrado es que todo se puede lograr de manera muy consensada”, afirmó el senador.