AMLO pide a adultos mayores tener confianza en vacunas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Oficialmente, hoy inicia la vacunación masiva de adultos mayores y, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a tener confianza en la aplicación.

Desde su regreso, el pasado lunes a las actividades públicas tras verse contagiado por covid-19, el mandatario ha insistido en la desinformación sobre las vacunas y, esta mañana insistió en que no son un peligro:

"Está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso alguna reacción menor y que tengan confianza porque se les protege y es muy importante que se vacunen. No los vacunaríamos si supiéramos (que hace mal); son libres, es voluntario, no es obligatorio”.