Se acabó la impunidad; ya no es tiempo de pactar con criminales: Cuitláhuac García

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que no habrá impunidad por los homicidios perpetrados en los últimos días en la entidad. “Ya no son los tiempos cuando el estado pactaba con criminales, con una organización o con otra, eso se acabó”, dijo en rueda de prensa en el palacio de gobierno.

El mandatario estatal se refirió a los homicidios de la exdiputada local priista Gladys Merlín y su hija Karla Enríquez Merlín, precandidata del PVEM a la alcaldía de Cosoleacaque, así como al crimen de tres policías estatales en Orizaba.

También mencionó el desmantelamiento de una célula de secuestradores integrada por expolicías y exservidores públicos en Huatusco.

“En el pueblo de Cosoleacaque, los cacicazgos están muy claros (sic) y el pueblo lo sabe. Si alguien pretende que haciendo estos homicidios van a enviar un mensaje, se van a topar con pared (sic). El pueblo es consciente y sabe qué está pasando ahí en Cosoleacaque y no va a permitir cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior”, expuso Cuitláhuac García.

Y detalló que hay dos líneas de investigación fuertes sobre el homicidio de Gladis Merlín y su hija, pero justificó que la secrecía que exige la Fiscalía General del estado no permite ahondar al respecto.

Karla Enríquez estaba a la espera de la convocatoria interna del Verde Ecologista de México para inscribirse y recibir el respaldo de Morena y el Partido del Trabajo. Policías de la región filtraron fotografías de la escena del crimen, donde se observa a la joven degollada.

La semana anterior fue asesinado a balazos Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván, municipio ubicado en la región cañera de Veracruz.

Cuitláhuac García insistió una y otra vez que en el pasado la delincuencia organizada infiltró instituciones, corporaciones policíacas municipales y autoridades locales, “pero eso ya se acabó, no se negociará, ni con uno, ni con otros, vamos por todos. No serán cubiertos por la impunidad. Ya no están aquí (sic) con los que se podía pactar”, dijo.

Conferencia de prensa #EnVivo | Seguimos trabajando para brindar bienestar a los veracruzanos. https://t.co/Vx3z21hz9U — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) February 15, 2021

Policías emboscados

De acuerdo con el gobernador, es normal y sano que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) revise las licencias de armas de la Policía Municipal de Orizaba e inicie investigaciones, luego de que tres policías estatales --dos de ellos recién egresados de la Academia de Policía de El Lencero-- fueron emboscados y asesinados a balazos, la semana pasada.

“Los grupos delictivos están tratando de corromper a cada rato. Y a veces las corporaciones policiacas municipales voltean para otro lado. ¿No se les hace raro que con todas las cámaras de vigilancia, seguridad y policías que presumen en Orizaba, un comando armado pudo entrar a la ciudad y salir de ella, después de atacar a nuestra policía estatal?”, apuntó.

García Jiménez confirmó que el director de la Policía Municipal, Víctor Hugo Cid, “Fantomas”, no se ha presentado a trabajar desde el pasado fin de semana, cuando hubo una requisa policial.

“El que nada debe, nada teme, que sepamos no ha renunciado. Él no tendría por qué no presentarse a trabajar hoy; sin embargo, hoy, hasta esta hora (13:30) no lo ha hecho”.

Secuestradores detenidos

El fin de semana pasado, la Fiscalía General del estado (FGE) presumió la detención de una célula de ocho personas dedicadas al secuestro. Entre los detenidos se encuentra Miss Oaxaca 2019, Laura “N”, quien fue presentada junto con la exservidora pública de la Tesorería de Tomatlán, la priista María del Rosario “N”, y dos de los hijos de ésta, Jossiel y Cesar Enrique “N”

También fueron aprehendidos los empresarios Diego y Ana Martha, dueños del antro-bar “Crown” ubicado en Huatusco; el expolicía de Tomatlán Raúl “N”, y el ciudadano Luis Antonio “N”.

Según el gobernador, la captura de esas ocho personas se realizó en colaboración con fiscalía de otros estados e incluso la Fiscalía General de la República.