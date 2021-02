Víctima de Félix Salgado comparece ante Comisión de Honestidad y Justicia de Morena; abogada acusa simulación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Basilia Castañeda compareció este lunes ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, en torno de la denuncia penal que presentó en noviembre pasado contra el candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación sexual.

No obstante, la defensa de la víctima, Aimé Vega Montiel, calificó el hecho como un acto de simulación porque –dijo-- se permitió el registro de Salgado Macedonio, pese a los delitos que le imputan. Sostuvo que Castañeda fue citada a una reunión hostil donde se antepuso el derecho de “los abogados del agresor”.

El encuentro privado de Basilia Castañeda con la comisión partidista se realizó esta tarde en el hotel Sevilla Palace de esta ciudad, pero no asistieron los comisionados, sólo trabajadores administrativos, indicó Vega Montiel.

La abogada también informó que a la fecha ninguna autoridad de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guerrero ha notificado la decisión de declarar prescrita la denuncia interpuesta por Basilia Castañeda, en noviembre pasado, sobre presuntos delitos cometidos por Salgado Macedonio hace 22 años.

Castañeda informó que acudió a la reunión de la Comisión de Morena con el fin de dar su versión de los hechos, para que “no se siga diciendo que esto es guerra socia y parte de la contienda electoral “, indicó

“No es mentira, voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche. Aquí hay un violador y como tal se tiene que tratar”, expresó la víctima, quien afirmó que los abogados de Salgado Macedonio fueron muy hostiles con ella.

La mujer también envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Le pido que sea serio y que se ponga en el lugar de la víctima. No puede defender a un violador. Porque yo no sé qué pasó, todo esto me ha dañado, me ha jodido la vida".

Aquí te hablan @lopezobrador_.



“Que se ponga en el lugar de la víctima, no puede defender a un violador”, es el llamado de Basilia “N”, quien acusa de violación a @FelixSalMac pic.twitter.com/F0ZEpYM2N8 — Martiria Félix ?? (@martiriafelix) February 16, 2021

Tras advertir que llegará hasta las últimas consecuencias, dijo que teme por su vida y que analiza dejar el país para buscar asilo político.

La abogada de Basilia Castañeda informó que mañana el candidato a la gubernatura de Guerrero también acudirá a una reunión con los miembros de la Comisión de Morena, donde se esperan protestas de grupos feministas.

“El candidato está acusado de delitos presentados ante el Ministerio Público, por eso Morena debería valorar su candidatura, pero es evidente el apoyo y la protección a Félix Salgado”, remató Vega Montiel.