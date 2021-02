Danna Paola revela intento de abuso en España; fue drogada por varios hombres en un bar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No me acuerdo qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, confesó la cantante mexicana Danna Paola, al hablar sobre su experiencia al ser drogada por varios hombres que intentaron abusar de ella en Madrid, España.

En entrevista digital publicada en Youtube y difundida por EFE, la actriz y cantante de 25 años mencionó que esto sucedió durante el periodo que grabó la serie española Élite, después de sufrir una fuerte depresión y decidió salir con un amigo que la visitó desde México.

En el restaurante conocieron a tres hombres latinos con los que conversaron, pero cuando su amigo fue al baño, sin que se diera cuenta la drogaron e intentaron abusar de ella.

“De repente, dejo yo mi vaso, así, empezamos a platicar y yo no me di cuenta de que básicamente ya había llegado otro güey atrás, no sé qué. De repente, me dice, uno de los hombres, ¿este era tu vaso? ¿No? Y yo le dije, ah si gracias, que no se qué. Y me lo empiezo a tomar, casual y entonces yo empiezo a platicar con él y me empiezo a sentir verdaderamente muy mal, me empecé a marear, me empezó a dar mucho sueño y yo decía, foco rojo, esto no está bien y dije, me tengo que ir, estos ‘güeyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación, así de te sientes bien, te ayudamos y yo así de no gracias”.

La también cantante que logró éxito con “Mala Fama”, logró llegar a su casa con la ayuda de su amigo, pero después, aunque no recuerda detalles, marcó al 911, vio a paramédicos y tuvo que ingresar al hospital. “Fue algo muy heavy. Dios me estaba cuidando. Fue una lección de vida que tenía que pasar para estar consciente que por más sola que estuviera tenía que estar al triple de atenta”.

Añadió: “Es algo que tu mamá siempre te lo dice y siempre lo haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes que seamos, por más independientes, yo me cuido sola porque si nos podemos cuidar solas, no sabemos las intenciones de los demás” y comentó que lo cuenta porque a cualquiera le puede pasar y no es culpa de nadie.

“No puedes confiar en cualquier persona. Tristemente, hoy en día hay muchas situaciones en las que no tenemos control y no sabemos quién va a estar ahí, quién va a ser malo y quién va a querer hacerte daño. La policía quiso investigar tiempo después, yo no quise saber del tema”.

En la entrevista habló de su infancia, de cuándo le hicieron bullying en la escuela por usar lentes, de cómo le gustaba ser la villana, pero la escogían para papeles dulces, de niña buena e incluso contó que acusó a una maestra porque les daba “sapes” a los alumnos y la despidieron y después a ella la expulsaron, aunque no dijo por qué.

También mencionó cómo le afectó que una empresa de producto para el cabello la llamara “gorda” después de haber grabado un comercial y eso la inspiró a escribir su canción: “Me, Myself”.

“Empezaron a crear en mí una inseguridad que yo no tenía. Fue este constante rechazo hacia mi persona. Tenía cero amor propio y mi prioridad era verme bien, ya no actuar ni cantar”.

Relación tóxica

Sobre sus relaciones amorosas, comentó que tiene “el corazón pleno”, es feliz y esta en un momento de su vida que calificó como “muy chingón”, porque todo lo vivido le hizo entender lo que ahora quiere en una relación sin perder el piso.

“Quien diga que no le han roto el corazón no ha vivido. Amiga, date cuenta. Soy una persona súper enamoradiza, yo de verdad para el amor soy la más cursi, la más intensa, la más romántica, pero me han jodido tanto, por tantos años, o sea, tuve una relación de seis años, otra de dos y la última no sé cuánto duró porque nunca empezó. Básicamente, siempre fui yo la que dio más en todo, siempre soy yo la que da más de lo que recibe a cambio”.

Recordó que su primera relación con Eleazar “N” –acusado recientemente de violencia doméstica–, hace más de diez años y donde experimentó violencia física, “fue un fail total. Horrible, lo pasé muy mal. Si el primer amor es bonito, pero lo pasé fatal, acabó muy mal, pero me liberé”.

Tras su segunda ruptura dejó de creer en el amor. Fue en 2017, aproximadamente y se deprimió “cañón” y escribió “Dos extraños” y “Sodio”.

“La última relación si fue algo que me volvió loca, me hizo escribir todo este álbum (Siete) fue una catarsis dentro de mí, entender que el amor viene en muchas versiones y no todo es color de rosa porque ninguna relación es perfecta, pero es que ésta no tenía ni pies ni cabeza. Yo sí me enamoré, heavy y lloré y lo más cagado es que la otra persona también ‘se había enamorado’, pero no estaba seguro, o sea, era si te quiero y te amo mucho pero no, ahora no, hoy sí, pero mañana no”.