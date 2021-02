Si Salgado Macedonio es gobernador, los violadores seremos todos: “El Mijis”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de que Morena registró como su candidato al gobierno de Guerrero al polémico Félix Salgado Macedonio, acusado de presunto abuso sexual, el diputado federal en San Luis Potosí por el mismo partido político, Pedro Carrizales “El Mijis”, escribió un lapidario mensaje:

“Por acción u omisión somos cómplices; si Félix Salgado Macedonio llega a ser gobernador: los violadores seremos todos. Lo digo y lo sostengo, aunque me corran, aunque me maten y aunque me linchen en redes”, redactó en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, escribió: “No solo es Félix Salgado, es el mensaje de impunidad atrás de él, la falta de respeto a cada víctima, a cada mujer que fue violentada y se atrevió a denunciar.

“Es la forma en que confirmamos que existe un sistema patriarcal que justifica y perdona cualquier abuso contra ellas”.

El lunes 15 de febrero, Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Sería la tercera vez que compite por este cargo, en sus 33 años de carrera política. La primera fue en 1992, la segunda en 1999, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora por Morena.

El 31 diciembre 2020, el presidente de Morena, Mario Delgado, publicó en sus redes sociales que “en #Guerrero, la gente escogió a @FelixSalMac por su larga lucha a favor de la democracia en México. Es un hombre consciente de las condiciones de pobreza y marginación que aquejan al estado”.

En esa ocasión, “El Mijis” publicó un mensaje de desaprobación, no sin antes aclarar que no tiene nada en contra de nadie, pero sí le llamó la atención en las acusaciones por abuso sexual contra Salgado Macedonio.

“Si son verídicas, no solo en MORENA, sino como país estaríamos retrocediendo en busca de los derechos de las mujeres.”

Las acusaciones por violación

Desde el 28 de diciembre de 2016, en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, existe una investigación contra Salgado Macedonio por violación agravada y despido injustificado, según la investigación 12030270100002020117.

La víctima denunció al político en 2014, cuando era dueño y director del periódico La Jornada Guerrero (2009-2017), en Acapulco, y ella estaba en una plaza comercial pidiendo donativos para una fundación de ayuda a animales callejeros y la apoyó con alimento y le ofreció empleo. Dos años después la violentó.

Nada sucedió con la investigación pese a que la víctima ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017, presentando fotografías de los golpes que supuestamente le propinó Salgado Macedonio y estudios médicos que confirmaban el contagio de una enfermedad de transmisión sexual de la que culpa al político.

El 20 de enero, la Fiscalía de Guerrero informó que en esta denuncia “se informa que continúa su revisión a través de la Dirección General Jurídico-Consultiva. Una vez concluido el estudio y el análisis jurídico, se dará a conocer la procedencia o no del ejercicio de la acción penal.

Después de que se anunció la candidatura de Salgado Macedonio, otra víctima salió a dar la cara. Se llama Basilia Castañeda y fue supuestamente violada por el político guerrerense cuando ella tenía 17 años.

En entrevista con la Revista Forbes, contó que en noviembre de 2020 presentó una denuncia ante la Fiscalía de Guerrero con la esperanza de obtener justicia por la violación que padeció una tarde de diciembre de 1998.

“Cuando lo conocí era amigo de mi actual esposo --Reynaldo Soria, médico y fundador del PRD--. Sabía que eran muy, muy amigos. Por eso, acudí a buscar su ayuda. Tenía 17 años, pesaba 43 kilos, se me hizo él un monstruo.”

“Era muy fuerte también para él ir a poner una denuncia en contra de su amigo y no sabía cómo iban a responderle. Me di cuenta de que él tenía mucho miedo. Entonces me dijo que teníamos que esperar un poco, pero creo que fue demasiado”.

En el comunicado antes citado, la Fiscalía de Guerrero desestimó la acusación relacionada con la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIM-TRA-GRO/0000341/2020 radicada en la Fiscalía General de la República y ahora bajo el número 12030270400032070121, argumentando la prescripción del delito.

“Se realizó el estudio y análisis jurídico mediante el cual se ha determinado que se encuentra prescrita la acción penal, en virtud de que la denuncia fue presentada en noviembre de 2020 sobre supuestos hechos de 1998, es decir, 22 años después”.

Citó los artículos 90 y 92 del Código Penal vigente al momento de los hechos, donde el delito de abuso sexual a menores prescribía cuando la víctima cumplía los 18 años, por lo que consideró que se ha extinguido la acción penal a favor del imputado.

Sin embargo, el 13 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de prescripción de delitos sexuales en contra de personas menores de edad y estableció 30 años como el momento en que comience a correr el plazo de prescripción de los delitos sexuales en contra de menores y dependiendo del delito que se trate puede existir un mínimo de 3 años y un máximo de 15, es decir, que la víctima tenga desde 33 a 45 años cumplidos para que la autoridad lleve a cabo las actuaciones necesarias para el inicio del proceso penal respectivo.

La mujer acudió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, donde se abrió un expediente en contra de Salgado Macedonio.

“Yo sé que si lo hubiese hecho en ese momento tampoco me hubiera hecho caso, porque el señor tenía fuero. Siempre ha sido una persona muy lista que con eso sabe que no le pueden hacer nada. La prueba es la denuncia de la otra muchacha”.

Así, Basilia tiene miedo de que Salgado Macedonio sea gobernador y contempla pedir asilo político para ella y su familia.

¿Quién es Félix Salgado Macedonio?

“Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: ‘Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo’, la fama es mala, muy mala: mujeriego, parrandero, jugador, borracho. Todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, todo lo que digan de mí es cierto”, ha dicho sobre sí mismo.

Nació en la localidad Las Querendas, en el municipio de Pungarabato, Guerrero, el 14 de enero de 1957. Tiene 64 años.