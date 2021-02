Incorrecto e indebido, que tomen fotos y pidan INE para aplicar vacuna: INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras las denuncias de que Servidores de la Nación toman fotografías y piden una identificación a quienes acuden a ponerse la vacuna contra el covid-19, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, manifestó que no es correcto ni debido que se haga.

Dijo que se solicitará una reunión urgente con la Secretaría de Gobernación (Segob) para advertir sobre los riesgos que se corren al solicitar la presentación de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y la toma de fotografías durante la aplicación de las vacunas.

“¿Para qué se necesita? No debería de necesitarse, no es prioridad, no es correcto, no es debido incluso: las dos cosas. Son esquemas invasivos“, dijo durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

“Levantar datos personales, recabar datos personales, por ley es un asunto que debe respetarse con absoluto rigor tanto por las autoridades públicas como cuando lo hacen también los particulares. En este caso estamos hablando de las autoridades. Este ejercicio de vacunación necesita cumplir con un elemento fundamental que es el aviso de privacidad que se le tiene que dar a cada persona a la que se le pida cualquier dato”, detalló.

“Tomar fotografía al rostro del vacunado no es correcto, es desproporcionado y no tiene sentido alguno”, reiteró Acuña tras precisar que lo único que se podría hacer es constatar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) la personalidad de quien es vacunado.