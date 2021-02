Nahle llama la población a hacer "un ahorro eficiente de energía" para evitar apagones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, llamó a la población a hacer “un ahorro eficiente de energía” ante la escasez de gas natural que permite generar electricidad.

En la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este mediodía, la encargada de la política energética del país dijo: “Exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de la energía. Este ahorro eficiente es, si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas; si tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, pues desconectarlo, y hacer el uso eficiente de la energía”.

Con ello, subrayó, se busca evitar nuevos apagones y que puedan tener electricidad con la entrada de un nuevo frente frío que golpeará especialmente a los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

“Ese es el ahorro para mantener en estas próximas 48 horas, que entra el frente frío número 36, el Sistema Eléctrico Nacional en forma continua para todos los mexicanos, sobre todo Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que es donde el frío está bastante fuerte”.

De acuerdo con la funcionaria federal, los apagones de los últimos días son consecuencia de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos y el norte de México, que ocasionó el congelamiento de la infraestructura que transporta gas natural.

“Ocasionó que la infraestructura que transporta gas esté congelada y que incluso el gas que se tiene contratado no está fluyendo para acá. La prioridad es mantener la continuidad del Sistema Eléctrico Nacional a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”, abundó.

En ese sentido, recordó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispuso sus plantas de generación de combustibles para el restablecimiento de energía, por lo que hasta esta mañana se restableció el 99.9% del servicio de electricidad.