Se importará gas en buque y se reactivarán plantas de combustóleo y carbón ante crisis eléctrica: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso hoy que, para resolver la emergencia en el sistema eléctrico nacional, aumentarán la producción de plantas de combustóleo y carbón, además de que ya se compraron tres barcos con gas natural para abastecer termoeléctricas.

Sin profundizar en cantidades ni tiempos, el mandatario dijo que entre el jueves y el fin de semana se normalizará el abasto de energía por lo que en estos días se van a mantener los cortes en el suministro, de manera rotativa, en diferentes regiones del país.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que el problema es por la emergencia en Texas por las heladas y agregó:

“No hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. Es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas y el gas que hay… aumentó mucho el precio del gas natural”.