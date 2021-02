Ya no se tomará la foto a la credencial de elector o a la persona vacunada: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante las quejas porque se pide la credencial de elector y se le toma una fotografía a la mica o a la persona que se vacuna contra covid-19, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que esta práctica ya no se realizará por el derecho que tiene la gente a la protección de sus datos personales.

“Para facilitar las cosas y tener absoluta claridad al respecto y que, de ninguna manera, se preste a una mala interpretación no vamos a seguir tomando esas fotografías”, aseguró en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de la pandemia en el país.

Lo que sí se seguirá solicitando es la Cédula Única de Identificación Poblacional (CURP), para tener el registro de las personas inoculadas y darles seguimiento en materia de salud.

“En este momento estamos aprovechando esa disposición legal que proviene de 1995 para que el sistema de información tenga un identificador único e irremplazable de cada persona que se vacuna, que serán todas las personas. Entonces necesitamos la CURP.”

Destacó que si se pedía la credencial de elector es porque es un documento de identidad que tiene validez legal en donde está la CURP al reverso.

Aseguró que se comenzó a realizar “por facilidad”, pero no es indispensable que se realice como condición para la vacunación.

Tampoco debe restringirse el acceso a la vacuna a la persona que decida, de manera libre y soberana, que no se le tome fotografía a su persona o a su credencial de elector porque “toda persona, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales de los sujetos obligados tiene el derecho inalienable de que no se le tomen fotos.”

En ese sentido, añadió que no es indispensable presentar la credencial de elector, sino cualquier otro documento donde se identifique la CURP.

“Se puede tener, esto todos lo podemos tener, la cédula de la CURP que no tiene fotografía ni tiene domicilio, pero se puede junto con otro documento igualmente válido mostrar la identidad y el sitio de residencia que, a su vez es importante, porque dado que la asignación de la vacuna se está haciendo por territorio nos facilita tener un mejor control de que las personas que se vacunan son las que se debe en un tiempo dado.”

Comentó que se han detectado a personas que se quieren saltar la fila y abusar del sistema, como las personas que provenían de Huixquilucan, Estado de México, y fueron a la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, para ver si las vacunaban.

“Esto no es correcto, esto no es conveniente. Se ha anunciado que cada demarcación territorial en la Ciudad de México y en cada municipio tendrán un turno. No prejuzgamos que todos estos actos hayan sido de mala voluntad o con la premeditada intención de subvertir el sistema, pero sí recomendamos a la población mantener disciplina, orden y esperar su turno que será designado de acuerdo con los criterios técnicos del programa.”

Los datos del vacunado que se quedan en el módulo son la CURP, el nombre, el domicilio de la persona y su teléfono, así como algunas condiciones de salud que se puedan manifestar como el historial de alergias y qué vacuna se le aplicó y el lote de la vacuna.

“¿Para qué son esos datos? Con el único fin de darle seguimiento a la protección de la persona cuando le toca la segunda dosis, si llegara a presentar una reacción, si llegara a presentarse alguna condición que le hace susceptible, como el seguimiento de los lotes que están bajo farmacovigilancia, se le pueda notificar inmediatamente a la persona.”

“Se necesita dar seguimiento porque todas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir covid-19 que existen en el planeta Tierra en este momento están todavía en un proceso de seguimiento porque los ensayos clínicos de fase 3 no han terminado.”

Recordó que en todos los países donde se ha dado una autorización para el uso se ha catalogado como “de emergencia” y, como comunidad global, se tiene la necesidad de darle seguimiento a cómo se comporta esta vacuna y se necesita darle seguimiento a toda la población.

“También es importante porque nos facilita, no es el único mecanismo, pero nos facilita mucho el hacer las evaluaciones de efectividad que es la capacidad de proteger contra covid-19 en condiciones reales, no en condiciones experimentales.”

Por esta y otras razones, dijo, es importante contar con un censo nominal o registro individual de cada una de las personas y para ello se necesita

Estos datos, añadió, se quedan en poder de la Secretaría de Salud, en el dominio del sitio de internet www.salud.gob.mx y recomendó formalmente por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) de poner los mecanismos explícitos del aviso de privacidad.

“Estamos por ponerlo. Aceptamos con todo gusto, y obviamente por obligación, las recomendaciones del Inai en ese aspecto. Estamos trabajando como hemos venido trabajando desde el inicio de la epidemia con el Inai en tener a punto y forma todos estos elementos.”

Mecanismo práctico

Sobre quién decidió y para qué tomar la fotografía de la persona y la credencial de elector, el funcionario dijo que le daba la impresión que fue un asunto operativo a nivel local porque se popularizó como un mecanismo práctico de documentación.

“En los censos de bienestar, sobre todo en áreas rurales, era un mecanismo muy práctico en la medida que ciertos documentos que eran necesarios para la constatación de los procesos legales de los programas de Bienestar no son fácilmente accesibles.

“Entonces, la costumbre en el ámbito rural llevó a que se empezara a utilizar sin reparar en los elementos que hoy estamos tomando muy en cuenta en ese sentido.”

Cofepris

Por otro lado, López-Gatell celebró el nombramiento de Alejandro Ernesto Svarch Pérez como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

López-Gatell rechazó que la salida del doctor José Novelo haya salido de este organismo por otra razón que no sea problemas de salud. Descartó que fuera por covid-19.