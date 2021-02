AMLO celebra resolución del TEPJF que quita candado a sus comentarios electorales en las mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revoca las medidas de “tutela inhibitoria” con las que el Instituto Nacional Electoral (INE) buscó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 32 gobernadores se abstuvieran de opinar y eventualmente influir en las elecciones federales y locales.

El mandatario felicitó a los magistrados de la sala superior del TEPJF, por la resolución de “no limitar, ni censurar”, la conferencia mañanera.

“Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal, pero no tengo el gusto de conocerlos para que no se piense que son empleados del presidente como era antes. No los conozco, pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que, al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie”, expresó Obrador.