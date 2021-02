López Obrador pronostica crecimiento de 5% en 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió hoy en que la economía crecerá un 5% este 2021, con la afirmación de por medio, sobre un buen funcionamiento de su estrategia económica.

Dicha estrategia, simplificada reiteradamente en sus referencias al tema, consiste en la distribución de ayudas económicas entre la población, evitando contratar deuda y rechazando el rescate de los grandes capitalistas mexicanos.

El próximo jueves, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dará a conocer sus resultados definitivos sobre el desempeño económico de 2020 que, de manera preliminar calculó en enero, se desplomó un 8.3%, una contracción que, sin embargo, fue mejor de lo que diferentes pronósticos. Este año, los cálculos más conservadores, proyectan un crecimiento, en efecto, superior al 4%.

El tema económico fue abordado hoy, en el marco de una serie de intervenciones de funcionarios del gabinete social en las que informaron la dinámica de adelantos en entregas de apoyos económicos a la población beneficiaria de programas sociales, con motivo de las restricciones relacionadas con el período electoral.

En ese contexto, el presidente López Obrador promovió su política económica, ofreciendo diferentes indicadores. Por ejemplo, aseguró que durante enero pasado se recuperaron 70 mil empleos y que, en febrero, espera la recuperación de 110 mil empleos más.

La alocución al respecto incluyó referencias a la “política neoliberal” que convertía deuda privada en deuda pública. También subrayó que hubo países que aplicaron las fórmulas de contención de crisis mediante la contratación de deuda durante la pandemia, y que, sin embargo, no resolvieron el problema social y no crecieron.

“Nosotros no contratamos deuda adicional y no tuvimos crisis de recursos para la gente más necesitada, no hubo asaltos, no faltaron alimentos, el sector agropecuario creció 2%”, mencionó.