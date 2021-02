Slim: falta inversión privada en infraestructura eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El magnate Carlos Slim Helú advirtió que existe un retraso en la inversión privada en infraestructura eléctrica, no obstante, aseguró desconocer la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que se discute en el pleno de la Cámara de Diputados.

Luego de sostener una reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández en un hotel de Polanco, el dueño vitalicio de Grupo Carso señaló a medios de comunicación:

“No sé, no la conozco (la iniciativa de reforma eléctrica), pero lo que creo es que sí traemos retraso en la inversión en infraestructura con dinero privado. Los que son con obra pública ahí siguen, esos empezaron desde casi el principio de sexenio, pero falta mucha de la infraestructura que se va a financiar, que se anunció hace año y medio”.

De acuerdo con el hombre más rico del país, la inversión es necesaria para generar empleos y con ellos, aumentar la capacidad de consumo de la población, y en su conjunto provoquen una mayor recuperación económica, por lo que aplaudió el incremento del salario mínimo, a finales del año pasado.

“La capacidad de compra de la población depende del ingreso, qué bueno que se subió el salario mínimo, lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto”, señaló.