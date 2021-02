AMLO y Gertz: no hay motivación política en caso García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que no hay motivación política en las acciones realizadas por su gobierno para denunciar al gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que deberá enfrentar un juicio de desafuero.

“Yo quiero dejar de manifiesto que no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza… pero también debe saberse o recuerdo que he dicho, no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que, si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”.