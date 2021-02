Ya me pusieron la segunda dosis de vacuna en Miami, y me trataron "muy bien": Juan José Origel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conductor de televisión Juan José Origel difundió en sus redes sociales que ya se encuentra en la ciudad de Miami para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19.

Con una marcada dosis de sarcasmo, el comentarista de espectáculos de la televisión mexicana se jactó de que no tuvo ningún problema para ingresar al vecino país del norte, luego del escándalo que provocó al presumir que en un reciente viaje a la Florida aprovechó para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y de paso lamento que México, su país, no le haya brindado esa oportunidad.

"Ya estoy vacunado. Ya me pusieron la segunda, así es que vine, no tuve ningún problema para entrar, ningún problema para llegar, ningún problema para vacunarme, ni me quitaron la visa, ni me hicieron nada, me trataron como siempre, muy bien”, comentó.