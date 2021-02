Andrés Roemer cierra su cuenta en Twitter y sigue sumando denuncias en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apr). – Tras las acusaciones formales en su contra por abuso sexual, el escritor, cofundador de Ciudad de las Ideas y miembro de la Universidad de Columbia, Andrés Roemer, cerró su cuenta de Twitter (@roemerandres).

Han pasado 15 días desde la primera denuncia que, al ser similar a las otras hechas por mujeres que trabajaron con él, demuestran que esa era la forma como operaba para atraer a sus víctimas y abusar de ellas.

Es por eso que, el 23 de febrero, el director de Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Matthieu Guevel, confirmó que Andrés Roemer fue retirado como Embajador de Buena Voluntad por las denuncias de abuso sexual en su contra.

En un breve comunicado confirmó que el susodicho se retira de todas sus actividades, que la decisión fue por mutuo acuerdo entre el escritor y la organización internacional y se aplicará hasta que se esclarezcan los casos de abuso sexual que hay en su contra.

Aunque Roemer se defendió de las acusaciones en su contra:

“Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso que también la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente.”

La Universidad de Columbia no ha hecho un comunicado sobre las acusaciones contra Roemer, pero lo borró de su lista de académicos visitantes de Estudios Latinoamericanos, donde aparecía hasta la semana pasada.

Aunque la Universidad de @Columbia no ha emitido un comunicado sobre las acusaciones contra @RoemerAndres, lo borró de su lista de académicos visitantes de Estudios Latinoamericanos @ILASColumbia, donde aparecía hasta la semana pasada.#MeTooMx2021 #MeToohttps://t.co/QpmQpXgPMN pic.twitter.com/jC3nvcUI8P — Periodistas Unidas Mexicanas (@PeriodistasPUM) February 23, 2021

Las denuncias públicas

El 19 de febrero, la periodista Monserrat Ortiz rompió “el pacto” en el que los hombres se cubren los abusos que cometen. “Yo también fui víctima de Roemer. Somos muchas. Somos todas”, escribió en sus redes sociales, sobre la denuncia anónima que presentó hace dos años contra Andrés Roemer y que ahora la hace pública.

Ortiz es la quinta mujer que denuncia a este sujeto, quien, de acuerdo con las quejas, actúa de la misma manera para violentar mujeres.

Hoy decidí romper el pacto.



Yo también fui víctima de Roemer. Somos muchas. Somos todas. https://t.co/Kh4YGgLZca — Monserrat Ortiz (@ItsMonseOrtiz) February 18, 2021

El 15 de febrero, la bailarina profesional Itzel Shanaas contó su mala experiencia.

“Mi denuncia y el relato de los hechos coincide con varios casos. No era una coincidencia. Era un modus operandi. Nos encierra en su casa. Nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba, te toca, te violenta. También se narraban un par de otros casos distintos y terribles.”

La víspera contó que Roemer la intentó convencer de que no publicara el video, de 6:46 minutos en Youtube.

“El doctor Andrés Roemer buscó la forma de encontrarme, previo a que el video se publicara, porque sabía de qué estábamos hablando y tuve la oportunidad de leérselo en la cara, le dije ese video ya lo grabé, ya lo entregué, no está en mis manos, agradezco sus disculpas, pero habrá que disculparse con muchas más.”

Otras tres lo hicieron el 24, 27 y 30 de marzo de 2019 y se siguen sumando otras denuncias anónimas en #MeTooMx y con Periodistas Unidas Mexicanas que señalan a Roemer, quien no se ha pronunciado al respecto.

Este 22 de febrero se publicó en Periodistas Unidas Mexicanas otro testimonio contra Roemer, con el mismo modus operandi, de acercamiento y abuso a las mujeres, aunque por fortuna este quedó en intento.

Un día antes, surgió la denuncia número 11 contra Roemer, de parte de la conductora de radio y televisión Brenda Angulo: “Ese hombre es de lo peor. A mí me invitó a cenar en un restaurante en La Roma y después de dos copas se puso intenso y trató de besarme y ¡quería que fuera a su casa! Obvio le dije que NO y nunca más respondí sus mensajes. Por cierto, me contactó por Facebook, eso fue en el 2021.”

La actriz Martha Cristiana compartió en sus redes, el 20 de febrero: “Conocí a @RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con él. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me citó en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que vivía ahí. Me ofreció algo de tomar. No acepté.

“Todo el tiempo tirando onda, pero desafortunadamente a mí no me pareció tan malo pues crecí en una sociedad patriarcal que normaliza esa y otras prácticas que NO SON NORMALES. Algún día se lo conté a un ex y casi escupe del coraje”, indicó entre otras cosas compartidas en el hilo de Twitter.

Ese día se compartió otra denuncia –ya la novena—contra Roemer. Fue de Mariana Flores que en 2011 cuando estaba a una semana de terminar sus estudios de literatura y la entrevistó para un puesto en Poder Cívico. La citó en una dirección de la colonia Roma que resultó ser su casa. La entrevistó preguntándole si tenía novio, si sabía bailar la danza de los siete velos y le pidió que le bailará y cuando lo rechazó, la sujeto con fuerza, la apretó y sintió como frotaba su pene contra su cuerpo.

Sintió más miedo, con todas sus fuerzas se alejó de él y le dije que eso no tenía nada que ver con una entrevista de trabajo, pero él le dijo que ya era suyo el trabajo, que la pasarían muy bien siempre y cuando ella se mostrara más dispuesta.

“No recuerdo con claridad como salí, solamente recuerdo subirme al coche y romper en llanto con la sensación de que me había fallado a mi misma y con una ansiedad terrible por llegar a casa y quitarme ese vestido negro, que unas horas antes me había parecido precioso y ahora solo se sentía sucio”.

Por lo pronto, el 23 de febrero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una investigación contra Roemer por abuso sexual y, hasta el momento, tres personas han presentado una denuncia formal.