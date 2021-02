Congreso aprueba "Ley Agnes" en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El Congreso local aprobó por mayoría de votos la llamada “Ley Agnes”, con la que cualquier persona tiene derecho a una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida.

Luego del aplazamiento en distintas ocasiones, los legisladores aprobaron las reformas al Código Civil del estado, con lo que Puebla se convierte en la entidad número 14 en el país en reconocer los derecho civiles y jurídicos de las personas trans.

Los cambios de identidad de género ya están legislados en la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

La reforma fue aprobada por 34 votos a favor y seis abstenciones de los diputados panistas y de dos sin partido, luego de diversas movilizaciones de colectivos feministas y trans, así como de un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se reconociera ese derecho.

Los cambios al Código Civil consisten en la creación del artículo 875 Bis, que señala: “cualquier persona puede pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género”. También menciona que para el cambio de identidad no se requiere modificación estética.

Los legisladores aprobaron 15 cambios a la iniciativa original, propuestos por la priista Rocío García Olmedo, para evitar contraponerse a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en 2019, en torno a que sólo el Congreso de la Unión puede legislar en materia procesal civil y familiar.

Los diputados reconocieron que la aprobación de la ley se debe a las movilizaciones hechas por organizaciones feministas que el 24 de noviembre de 2020 tomaron el Congreso local, y en un acuerdo que firmaron con la Junta de Coordinación Política el 18 de diciembre obtuvieron el compromiso de que esa ley debía aprobarse antes del 15 de febrero.

“Ni un crimen más de odio, ni familias destruidas por la intolerancia, no más un estado de Puebla ahogado en su burbuja, no más una Puebla atrasada en lucha internacional por la dignidad humana, no más un estado en el que existe supuesta voluntad política y sólo se discuten estos dictámenes a costa de la presión mediática que hizo la sociedad organizada”, dijo la diputada por Morena Estefanía Rodríguez Sandoval, quien fue la única que acompañó la lucha de los grupos feministas del año pasado.

La primera iniciativa para el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida se presentó en 2013, luego de la muerte de la activista transgénero Agnes Torres, quien había luchado por ese derecho, pero fue asesinada en 2012.